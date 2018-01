Exposição reúne telas, esculturas e fotos inspiradas no 2 de fevereiro

Por Giuliana Mancini

Onze artistas de Salvador receberam, cada um, um gesso com a imagem de Iemanjá. A ideia é que eles estilizassem a obra ao seu estilo, da maneira que quisessem. Os resultados serão expostos na mostra Os 11 Sonhos de Iemanjá, no Póstudo, localizado no Free Shop (Rio Vermelho).

Clique de Mário Edson: na mostra

(Foto: Mário Edson/Divulgação)

Por lá, também serão exibidas cinco telas de Marina Andrade e seis fotos clicadas por Mário Edson, todas no clima do 2 de fevereiro.

A abertura acontece no dia 1º com um coquetel e as obras seguem em cartaz no lugar durante todo o mês.