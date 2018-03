Expressão ampla da arte

Show dos Famosos estreia segunda temporada no Domingão do Faustão e promete muitas surpresas para o público

Hoje, o 'Domingão do Faustão' começa a apresentar a segunda temporada do Show dos Famosos. Alessandra Maestrini, Helga Nemeczyk, Mumuzinho, Naiara Azevedo, Paulo Ricardo, Sandra de Sá, Silvero Pereira e Tiago Abravanel formam o time de artistas na disputa das apresentações performáticas.

Os concorrentes se apresentarão nos próximos domingos, sempre interpretando alguma personalidade do meio musical, ressaltando que todos os participantes fizeram e fazem aulas de preparação gestual, preparação vocal, além do figurino e caracterização para ficarem parecidos com os artistas homenageados.

Na temporada passada Ícaro Silva ganhou a competição e teve uma performance surpreendente quando homenageou Beyoncé. Para Fausto Silva, o quadro mostra a arte em sua plenitude. "É um desafio enorme trazer a personalidade artística de grandes nomes. Temos um grande time esse ano", falou.

Para o diretor Cris Gomes, a segunda temporada chega mais amadurecida “Temos o desafio de apresentar um grande show novamente, mas já percebemos que temos um time empolgado e acredito que será uma grande temporada", completa Gomes.

Nessa edição, cada um dos competidores ganhará mais tempo para fazer homenagens no palco. Outra grande novidade serão os cenários virtuais para as apresentações. "Essa tecnologia traz uma cara nova e moderna para os shows. É um recurso que vai impactar, principalmente, quem está em casa", aposta Cris Gomes.

O corpo de jurados também traz um novo integrante: o diretor de gênero da Globo, Boninho, que avaliará os desempenhos ao lado de Cláudia Raia e Miguel Falabella.

Desafiados

Sem esconder a empolgação, a cantora Naiara Azevedo diz que está muito animada e surpresa com o nível de profissionalismo usado na competição. “É um desafio que veio para somar à minha carreira, me fazer me descobrir um pouco mais como artista”, diz. Para garantir as apresentações, a sertaneja está se preparando fisicamente desde que recebeu o convite. “Como alguns dos meus homenageados exigem um pouco mais da minha aptidão física, do meu aeróbico, eu comecei a malhar e mudei a minha alimentação, tudo para ficar mais leve e mais saudável para poder entrar nesses personagens”, esclarece a cantora.

A sertaneja Naiara Azevedo promete mostrar novas facetas e surpreender o público com homenagens surpreendentes, em versões que fugirão do que os fãs estão habituados(Foto: Divulgação/Globo)



Ela faz questão de ressaltar que, embora saiba que o 'Show dos Famosos' é uma competição, o clima entre os participantes é de amizade e companheirismo. “Um querer ver o outro bem. Fora o clima da casa de ensaios, onde nós vamos nos preparar durante as semanas, que também é maravilhoso”, garante, dizendo que o público não perde por assistir. “Vão me ver em versões que destoam totalmente do sertanejo e de como eles estão acostumados a me ver no palco. Vai ser chocante”, promete.

Com uma posição parecida com a da companheira de disputa, o ator Silvero Pereira diz que está ansioso. "A minha experiência com música é muito recente. É um trabalho complexo, mas saboroso. Fora que é um privilégio muito grande homenagear ícones artísticos", pontua Silvero. Com muitos trabalhos no Teatro, Helga Nemeczyk explica a principal diferença que percebe entre a preparação para os dois tipos de espetáculos: "No 'Show dos Famosos', será um número a cada semana e a gente só vai fazer aquela única apresentação. Mas acho que será gratificante e que vamos nos divertir muito", aposta.

Intérpretes

Já Mumuzinho e Sandra de Sá ressaltam a oportunidade de ter vivências artísticas diferentes das que estão acostumados. "Sempre tive amor por interpretar outros artistas. E ainda será uma chance de, não só homenageá-los, mas também fazê-los presentes, matar a saudade", diz o sambista.

"A gente tem que pensar na evolução. E acho primordial respeitar o outro, conhecer o outro, para, então, poder se colocar no lugar do homenageado", completa a cantora.

"Acompanhar o quadro no ano passado foi muito legal. Ver os colegas dando esse show só fez aumentar a nossa vontade de participar. Fiquei muito feliz quando recebi o convite", revela Tiago Abravanel, que tem uma longa experiência com a possibilidade de mesclar interpretação, dança e canto.

"Eu também assisti a última temporada e pensava se teria coragem de participar. Quando me convidaram, eu aceitei logo. Vai ser incrível e a gente está se curtindo muito enquanto grupo", disse a atriz e cantora Alessandra Maestrini. Vale lembrar que no vídeo clipe de "Que Amor É Esse", ela divide os vocais com Zeca Baleiro. A música foi composta especialmente por Baleiro para trilha sonora de O Amor No Divã.Maestrini tem álbum gravado e reconhecimento por seus dotes musicais de soprano coloratura.

Quem acha que Paulo Ricardo só arrasa nos vocais, vale lembrar que o ex-vocalista da RPM participor da novela “Esperança” da Rede Globo, no papel de Samuel(2002-2003). Fez o personagem Rico na série Surtadas na Yoga do canal GNT e, em 2014, fez uma participação no filme Apneia, onde foi dirigido por Mauricio Eça.