Extrafarma abre vagas na Bahia

Por Lucy Barreto

A empresa Extrafarma anunciou a abertura de novas unidades na Bahia e prevê contratações de funcionários. Só em 2017, a rede nacional de farmácias abriu 100 novas lojas pelo país. A ideia é continuar o ritmo de inaugurações, incluindo forte expansão no Nordeste e Norte. A rede não divulgou o número de vagas no estado, onde conta com 9 lojas inauguradas e mais de 120 colaboradores diretos. Os interessados podem acessar a aba “Trabalhe Conosco” no site www.extrafarma.com.br/trabalhe-conosco.

As vagas são para:

.Gerente de Loja

Pré-requisitos: ensino superior completo, experiência em varejo farmacêutico e em cargo de liderança.

.Farmacêutico, Farmacêutico Trainee e Farmacêutico Gerente

Pré-requisitos: ensino superior completo em Farmácia, CRF ativo, experiência em varejo e em cargo de gestão

.Consultor de atendimento (caixa e balcão), orientador de loja e dermoconsultora

Pré-requisitos: ensino médico completo, ter acima de 18 anos de idade, interesse em trabalhar no varejo e experiência na área (caixa, balcão de farmácia e venda de dermocosméticos).

Aulão pre-concurso

A faculdade Uninassau de Lauro de Freitas realiza hoje um aulão preparatório sobre Métodos quantitativos e matemática. O evento é voltado para pessoas interessados em prestar concursos . Os candidatos devem se inscrever no portal extensao.uninassau.edu.br. São oferecidos 80 vagas para o aulão, que é gratuito.

Informações: (71) 3505-4517.



Cursos na área de vendas

Definição de preços, controle de finanças e vendas são algumas das principais dúvidas de um empresário no início do negócio. Pensando nisso, a Ferreira Costa oferece, durante todo o mês de março, 160

vagas de cursos para empreendedores que desejam alavancar as vendas. Realizadas em parceria com o Sebrae, as aulas acontecem nos dias 14, 21 e 28/03, às 13h, no home center, na Av. Luís Viana Filho. Informações: 3505-1515.