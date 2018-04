Fábio Assunção assume namoro com atriz Maria Ribeiro

Em evento recente, ator preferiu não responder sobre a relação

Depois de notícias de que Fábio Assunção e Maria Ribeiro estão namorando, o ator postou uma foto com a amada e assumiu o romance usando um trecho do escritor Fernando Pessoa para fazer uma declaração.

Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial) em 15 de Abr, 2018 às 2:20 PDT

"Quando a coisa escorre em chão que não se pisa e evapora no ar que agora se respira, a natureza se movimenta, finalmente ventando, tudo isso, por todos os encantos e cantos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.” F. Pessoa. @mariaaribeiro", escreveu o ator.

Recentemente, Fábio esteve no evento de lançamento de "Onde Nascem os Fortes", supersérie da TV Globo que estrei na segunda (23). Na festa, jornalistas perguntaram sobre o namoro, mas ele preferiu não responder diretamente. "Vocês sempre deixam essa pergunta pro final, né? (risos) Estou feliz.".