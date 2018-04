Faça o máximo de silêncio na sala de cinema

Thriller Um Lugar Silencioso funciona como estudo sobre reações provocadas por aquilo que não se vê

Já reparou como o terror vem se tornando frequente nas salas de cinema? Mas, apesar de atrativo, não é um gênero fácil de trabalhar e os sucessos de bilheteria são poucos. À exceção do ótimo Corra!, que já rendeu mais US$ 255 milhões ao redor do mundo e deu o Oscar de melhor roteiro original para o diretor Jordan Peele, além de três outras indicações à estatueta.

O ator e produtor John Krasinski, 38, resolveu apostar no estilo para seu encampar Um Lugar Silencioso, seu segunda longa-metragem como diretor - até então ele só tinha se envolvido com comédias, como Família Hollar (2017) e o televisivo Lip Sync Battle, que lhe rendeu duas indicações ao Emmy.

E parece que seu faro estava certo, porque o filme vem sendo aclamado como o melhor terror deste ano (até agora), com aprovação de 100% do site Hotten Tomatoes, que reúne críticos de diversos veículos. No IMDb, o maior portal de cinema do mundo, a nota do filme é 8,4.

"Meu objetivo não foi fazer um filme assustador. Quis fazer um filme sobre família. Se você se assusta, é porque você não quer ver algo acontecendo com essas pessoas", John Krasinski, diretor

Protagonizado pelo próprio Krasinski e sua mulher Emily Blunt (dirigida pelo marido pela primeira vez), o filme conta a história de uma família que mora no campo e precisa fugir de criaturas misteriosas após uma invasão alienígena. Para isso, eles têm que ficar em completo silêncio, pois os monstros são atraídos pela emissão de som.

O casal Abbott tem três filhos e num desses descuidos perde o caçula. É aí que o clima pesa num nível inimaginável. Eles não falam mais, a não ser pela linguagem de sinais, andam em pistas de areia, as crianças brincam sobre panos espalhados no chão... Vivem com medo do impronunciável. O público acompanha com expectativa opressiva cada movimento sussurrante, ruído de porta fechando, cada olhar apreensivo do casal e de seus dois filhos.

Um dos produtores Andrew Form disse que uma das inspirações mais importantes para o diretor foi o thriller Tubarão (1975), de Steven Spielberg: “John sempre falou sobre Tubarão. Desde a primeira conversa que tivemos, ele mencionava o filme. Brad (Fuller) e eu trabalhamos muito nessas produções e aprendemos que quanto menos você mostrar, mais assustador é. Realmente conversamos sobre quando mostraríamos a criatura. Quanto aqui ou ali? Foi realmente discutido o quanto mostrar.”









