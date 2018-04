Facebook: Mark Zuckerberg assume erros e não descarta versão paga

Empresa faturou cerca de US$ 40 bilhões em 2017 com a coleta e venda de informações detalhadas sobre os usuários

Durante audiência no Congresso dos Estados Unidos, realizada nesta terça-feira (10), o cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, não descartou a possibilidade da rede social ter uma versão paga.

Ao ser questionado por um dos senadores norte-americanos se uma versão paga seria o caminho para que os usuários recebessem menos publicidade, Zuckerberg evasivamente informou que a propaganda é o que torna possível a gratuidade viável, informando, em seguida, que já existem ferramentas de bloqueios para os anúncios.

Diante de um novo questionamento sobre se o Facebook sempre seria gratuito, o executivo respondeu que "sempre haverá uma versão grátis".

De acordo com informações da revista The Economist, o Facebook faturou cerca de US$ 40 bilhões em 2017 com a coleta e venda de informações detalhadas sobre os usuários e comportamento online. A diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, informou que se os usuários desejaram ter maior privacidade de dados terão de pagar por isso.