Facebook não acredita que escândalo de dados vá afetar receita de anúncios

De acordo com declarações de uma executiva da empresa, a maioria dos usuários ainda não alterou suas configurações de privacidade nas últimas quatro semanas

O Facebook não espera que a recente revolta em relação à privacidade digital de seus usuários vá afetar as receitas com anúncios, disse nesta quinta-feira a vice-presidente de soluções globais de marketing da companhia, Carolyn Everson.

De acordo com declarações da executiva em um evento do Wall Street Journal em Londres, a maioria dos usuários da rede social não alterou suas configurações de privacidade nas últimas quatro semanas, durante as quais houve um rigoroso escrutínio sobre a forma como o Facebook compartilha dados de indivíduos.

"Não temos visto mudanças radicais de comportamento em que pessoas pudessem dizer que não vão mais compartilhar qualquer dado com o Facebook", afirmou Carolyn.

A companhia tampouco espera a aprovação de leis de privacidade mais rigorosas, que poderiam levar consumidores a rejeitar o recebimento de anúncios direcionados e cortar as vendas de anúncios do Facebook, acrescentou a executiva.