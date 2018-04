Facebook pode ser multado por Justiça brasileira por causa de vazamento de dados

Ação é movida pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor; multa pode ultrapassar R$ 9 milhões

O Facebook foi notificado pela justiça brasileira por causa do vazamento de dados no escândalo com a Cambridge Analytica. De acordo com informações do site Folha de São Paulo, a informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça. Ainda conforma informações do site, cerca de 87 milhões de pessoas foram atingidas pela coleta de dados pela empresa britânica de marketing digital, das quais 443 mil seriam usuários brasileiros.

A notificação foi expedida via Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e traz uma série de questionamentos, como, por exemplo, o número preciso de brasileiros atingidos e a finalidade da captura de dados dos usuários.

A empresa de Mark Zuckerberg tem até 10 dias para respondê-las. Caso contrário, a Senacon poderá instaurar processo administrativo contra a empresa e aplicar multa, que pode chegar a mais de R$ 9 milhões.