Faculdade de Comunicação da Ufba celebra 30 anos com festa; veja programação

A partir das 9h desta quinta-feira (1º), no campus de Ondina, será celebrado os 30 anos de independência da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-Ufba). A unidade é reconhecida por abrigar o primeiro curso de Jornalismo da Bahia, criado na década de 1950, e foi pioneira ao oferecer a primeira habilitação em Produção em Comunicação em Cultura do Brasil, em 1996. Foi na Facom que o deputado federal Jean Wyllys, o ator e diretor Wagner Moura e o ex-secretário do Fomento e Incentivo à Cultura do MinC, Carlos Paiva, se formaram.

Pela manhã será realizada a inauguração da nova ala da Unidade, que terá um espaço para a instalação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT-DD), além de novas salas de aula, laboratórios e gabinetes para os professores. O reitor da Ufba, João Carlos Salles, estará na cerimônia. Na ocasião, também serão apresentados o novo site da Facom e o Núcleo de Comunicação, iniciativa inédita implantada pela Unidade.

A diversidade, característica marcante da Faculdade de Comunicação desde o seu início, será lembrada durante a mesa-redonda “Multiplico direitos, fortaleço cidadania”, a partir das 10h30, com a participação da jornalista Silvana Moura (Diretoria de Conteúdo do IRDEB), formada pela Facom, do professor Hélio Santos (integrante da Fundação Baobá) e mediação do professor José Roberto Severino.

A ação é organizada pelos alunos da Agência Experimental, projeto de extensão da Facom fundado em 2007 que promove o diálogo entre a universidade, a comunidade e movimentos sociais. O momento marcará a campanha “Conviver com Respeito”, que busca estimular a convivência pacífica entre povos de diferentes religiões. Além disso, haverá a exibição do teaser do documentário dos 100 anos do Terreiro Bate Folha.

Outra novidade é a inauguração da Casa de Comunicação – Ilê ti Com. O espaço compartilhado de trabalho e convivência, que funcionará no vão do primeiro andar da faculdade, é um antigo desejo dos estudantes e será apresentado às 12h30 no sarau “A Casa é Sua”, organizado pelos alunos do curso de Produção Cultural, sob a orientação do vice-diretor da Facom, o professor Leonardo Costa. Haverá apresentações de música e poesia, com a participação do coletivo Frôceta. O microfone estará aberto ao público.

Durante o evento, serão lançados diversos produtos feitos pelos alunos da Facom, como o FAQ COM, cartilha que ajudará a tirar dúvidas de calouros e veteranos, o FacomFaz, site com o acervo de todas as publicações já produzidas nas disciplinas, o perfil do instagram Baú da Facom, que tem registros de momentos marcantes para a história da instituição, e a edição impressa do Jornal da Facom. Também será lançada a nova edição digital da revista Fraude, feita pelos alunos do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação (Petcom).

A Gestão CulturAção, que esteve à frente do Centro Acadêmico Vladmir Herzog durante todo o ano de 2017, encerra seu mandato com uma festa de confraternização às 14h. Os membros da instância, que representa os alunos da Facom, pedem para que os participantes tragam roupas de banho, para tomar sol e aproveitar o final do semestre de verão ao som de uma boa música. Alimentos e bebidas serão vendidos no local. O aniversário se encerra com o Bloquinho do Paredão da Facom, iniciativa de veteranos da faculdade, às 17h.

SERVIÇO: ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA FACOM

Dia 01/02 (quinta-feira), a partir das 9h

Local: Faculdade de Comunicação da UFBA – Rua Barão de Jeremoabo, s/n, campus de Ondina

Aberto ao público

PROGRAMAÇÃO

9h – Inauguração da nova ala da Facom

10h30 – Auditório, Mesa “Multiplico direitos, fortaleço cidadania”, com José Roberto Severino (professor da Facom), Silvana Moura (Diretoria de Conteúdo do IRDEB) e Hélio Santos (Fundação Baobá).

Lançamento da campanha “Conviver com Respeito”

Exibição de teaser do documentário de 100 anos do Terreiro Bate Folha

12h30 – 1º andar, Sarau “A Casa é Sua” e inauguração do espaço colaborativo Ilê ti Com

14h – Confraternização de Encerramento da Gestão CulturAção (Centro Acadêmico Vladmir Herzog)

17h às 20h – Bloquinho do Paredão da Facom

Durante toda a manhã:

Lançamentos dos produtos desenvolvidos pelos alunos da Facom: Revista Fraude Digital, do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação (Petcom); edição comemorativa do Jornal da Facom; 3ª edição do site Impressão Digital 126 – especial Fórum Social Mundial; cartilha de esclarecimentos sobre a Facom – FAQ COM, FacomFaz – site com o acervo de todos os produtos já feitos na Facom (Facom News, Lupa, Jornal da Facom, Impressão Digital 126) e Baú da Facom (perfil no Instagram).