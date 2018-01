Faculdade oferece mais de 1.200 vagas em cursos gratuitos

Capacitação vai acontecer nos dias 22 e 24 de janeiro, durante o Unime Conecta

Quem está procurando um curso profissionalizante, mas está com orçamento apertado, pode aproveitar as mais de 1.200 vagas em cursos gratuitos que vão ser ofertados durante o Unime Conecta. O evento acontece nos dias 22 e 24 deste mês, nos campus da Unime de Salvador e Lauro de Freitas.

As oportunidades são para cursos de Noções básicas de Excel, Branding e Gestão de Marcas, Embelezamento Facial, Oratória, Processos de Escolha e Orientação Profissional, Como elaborar um currículo eficiente, Marketing Pessoal e Como se reinventar no momento de crise.

As capacitações vão acontecer sempre das 9h às 17h. Para participar é preciso se inscrever no site do evento.