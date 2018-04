Faculdades de Salvador oferecem ajuda gratuita para declarar IR; veja 10 locais

Alguns núcleos de Ciências Contábeis trocam o serviço por doação de alimentos

Em 13 dias encerra-se o prazo para ser feita a declaração do Imposto de Renda (IR) 2018. Para o contribuinte não desembolsar R$ 165,74, ou até 20% do imposto de renda devido em multas, o CORREIO fez um levantamento com os cursos superiores de Ciências Contábeis da cidade e apurou que oito instituições de ensino superior oferecem orientação gratuita ou mediante doação de alimentos para o processo de declaração. São, ao todo, dez locais de atendimento (ver lista abaixo), além da própria sede da Receita Federal, no Caminho das Árvores.

A Estácio, por exemplo, dará esse auxílio durante os dias 23, 24 e 26, no andar térreo do Campus Gilberto Gil, no bairro do Stiep, no turno da tarde. A atividade será conduzida pelos alunos e professores de Ciências Contábeis da instituição. Para receber a ajuda, é necessário que o contribuinte doe uma lata de leite em pó, que será entregue a uma instiuição de caridade.

Já a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) fechou uma parceria com o Shopping Itaigara para o funcionamento de um posto de Declaração Solidária do IR, com atendimento entre os dias 16 e 28. A ação será realizada no 2º piso e contará com uma equipe de alunos e professores da faculdade para auxiliar os contribuintes a efetuarem a declaração. Os interessados devem doar uma lata ou pacote de leite em pó, que será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O atendimento na Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia (Ufba) já está sendo feito gratuitamente, até o dia 26. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Campus do Canela, onde a faculdade está localizada.

Foto: Luiz Vagner Santos/Arquivo/Divulgação

Balanço

De acordo com a assessoria da Receita Federal na Bahia, foram entregues até o momento 493.586 declarações. A expectativa do órgão é que o estado receba 1.158.000 declarações de IR até o dia 30, prazo final para a atividade ser realizada.

Em todo o país, 12.157.032 de declarações já foram recebidas pelos sistemas da Receita. A expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração.

O número de declarações entregues na Bahia e no Brasil até o momento é semelhante ao número do ano passado na mesma data.

Confira abaixo os dez pontos onde procurar ajuda para declarar o IR