Falha deixa trem do metrô parado por sete minutos

Problema aconteceu na Estação Pernambués na noite deste sábado

Um trem do metrô que seguia do Acesso Norte para a Estação Mussurunga ficou sete minutos parado, com as portas fechadas, por conta de uma falha na noite deste sábado (24). Segundo a CCR Metrô, que administra o serviço, a falha foi somente no trecho da Estação Pernambués, onde o trem ficou parado, e já foi normalizada. A operação do metrô seguiu de maneira rotineira nos outros pontos.

Segundo passageiros que estavam no metrô, a falha aconteceu por volta das 19h30 de hoje. Os passageiros não foram informados de qual o problema acontecia enquanto aguardavam, com as portas fechadas, pela retomada do serviço.

De acordo com a CCR, não houve nenhum impacto nos horários dos trens por conta do problema.