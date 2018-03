Falta de funcionários impede funcionamento do Museu de Arte Moderna aos domingos

(Foto:Divulgação)

Um dos principais museus da Bahia, o MAM-Ba está com exposição do pintor Volpi

Em cartaz com uma das mais importantes exposições brasileiras da atualidade, a do pintor Antônio Volpi, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) não está abrindo aos domingos. No passado, centenas de pessoas que foram ver a mostra, encontraram as portas fechadas. Ontem, a coluna procurou a direção do museu que informou que “por questões técnicas, também não abrirá neste domingo”.

*Demissão em massa

A coluna apurou que a questão técnica é falta de pessoal. Desde que o IPAC demitiu os funcionários, no ano passado, ninguém foi contratado. “Esta é uma exposição muito valiosa e não posso submeter o acervo num dia de muito movimento sem equipe para acompanhar o público. É uma questão de segurança”, explicou o diretor do museu, Zivé Giúdice, que trouxe a exposição para a Bahia a custo zero para o estado.



*Bola fora

Em nota, a Secretaria Estadual de Cultura informou que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), está com inscrições abertas para um processo seletivo de contratação de pessoal pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e que o resultado sairá no dia 3 de maio, quando a situação poderá ser normalizada. Até lá, a exposição de Volpi já encerrou.



Fera Palace será cenário de novela

Sexta-feira Santa vai ser um dia de trampo pesado no Fera Palace Hotel, na Rua Chile. A área da piscina, no terraço, e o restaurante Adamastor, no térreo, serão usados como cenário da novela Segundo Sol, que estreia em maio, na Globo. Os atores Adriana Esteves, Chay Suede e Fabrício Boliveira foram escalados para as cenas que irão ao ar na segunda fase do folhetim de João Emanuel Carneiro. As gravações estão previstas para começar no começo da manhã e devem durar todo o dia. Quem estará à frente da direção das cenas é Maria de Médicis.



(Foto:Divulgação)

O ator Chay Suede vai interpretar um garoto de programa na novela Segundo Sol





Letra e música

A Pracatum, de Carlinhos Brown, vai lançar, quarta-feira (28) às 17h, no Candyal Guetho Square, o livro Afrobook Vol 1, obra que mapeia os processos de invenção rítmica do samba-reggae e do samba-afro, ocorridos nas décadas de 1970 e 1980.

Bombou

O chef Fabricio Lemos, do restaurante Origem, ganhou esta semana uma matéria elogiosa de Luciana Fróes, a mais importante crítica de gastronomia do país e que escreve para o jornal O Globo.

Louco por Gal

O ator e cantor Gustavo Ramiro apresenta no próximo dia 24 de abril (terça-feira), às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, o show Louco por Gal, uma homenagem a Gal Costa, onde revisita hits da cantora em diferentes épocas de sua carreira.



(Foto:Divulgação) O ator e cantor Gustavo Ramiro já participou de vários musicais

Garimpo

Fernanda Lebram já marcou a data da 12ª edição do News By Nanda Lebram, em clima de outono/inverno. O evento, que reúne diversos expositores, da gastronomia à moda, acontece nos dias 3, 4 e 5 de maio, no Salvador Express Praia Hotel, na Praia de Amaralina.

Bom preço

Licia Fabio já está agitando mais uma edição do Salvador Restaurant Week, evento que reúne diversos restaurantes da cidade com menus especiais a preços atrativos . A próxima edição acontece entre os dias 18 de maio e 10 de junho com pratos inspirados nas 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo 2018. Mais uma vez haverá uma Cozinha Show no Salvador Shopping para eleger os melhores.

Corpo e mente

Radicada em Zurique, na Suiça, a bailarina e coreógrafa baiana Gisele Rocha vem passar uma curta temporada na Bahia. Criadora da Movement for Life (Movimento pela Vida), técnica que marca a terceira fase de uma longa e premiada carreira de 35 anos em dança moderna que a levou para palcos de diversas partes do mundo, ela vai fazer uma vivência sobre o movimento consciente, em Feira de Santana, no dia 14 de abril.