Família de garota assassinada por PMs no Santo Inácio pede indenização ao governo do Estado

Mãe de Geovana da Paixão, 11 anos, não conseguiu voltar para casa

“Mãe, não vai lá não, para você não ficar vendo o sangue de Geovanna”. É difícil de acreditar, mas a frase anterior vem da boca de um menino cinco anos. O pequeno Enzo, com tão pouca idade, viu a irmã Geovanna Nogueira da Paixão,11, ser morta com um tiro na cabeça enquanto a família tomava café da manhã. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro, na comunidade Paz e Vida no Jardim Santo Inácio.

Geovanna foi morta com um tiro na cabeça disparado por um policial que entrou na comunidade atirando. A menina tinha levantado da mesa e ido até a porta ver o avô que se aproximava da casa. Foi bem na hora que a viatura passava pela frente da sua casa.

Geovana tinha 11 anos quando foi morta (Foto: Reprodução)

Após o crime, a família se mudou do pequeno barraco de madeira em que a menina vivia com o irmão, a mãe e avó. “Não quero ir lá para não voltar a lembrança”, conta a mãe de Geovanna, a auxiliar de serviços gerais Maria Ângela de Jesus Nogueira, 34 anos. Depois do crime, ela saiu da casa para nunca mais voltar.

“Ela era uma menina tão boa, prestativa, responsável. Ela cuidava do irmão e dava os remédios da avó. No dia em que isso aconteceu, eu fiquei tonta, não sabia nem o que fazer”, conta Maria Ângela, ainda perdida com a morte da filha mais velha. Apesar dos esforços de todo mundo, a lembrança daquele dia trágico permanece na cabeça dos três sobreviventes.

Justiça

A família de Geovanna espera agora por Justiça. Já que o processo na Corregedoria anda a passos lentos, até o momento só se fez a oitiva de testemunhas, eles resolveram entrar com uma ação contra o estado. O pedido é de indenização civil pelo assassinato da garota por policiais militares.

O processo pede indenização por danos morais de 500 salários mínimos, fora o ressarcimento de despesas funerárias e a pensão mensal de dois terços do salário mínimo a partir da data que a garota completaria 14 anos. “Nesse caso entende-se que a menina seria uma força de trabalho e que ajudaria a família com as despesas da casa”, explica o advogado da família, Lucas Macedo. O processo foi impetrado na última sexta-feira (13) e tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública, em Salvador.

“Até hoje o Estado não procurou saber se eu precisava de um copo d’água, de uma assistência. Eu sei que eu tenho meus direitos. Entrei com o processo porque ele (o estado) tem obrigação de fazer com que não apareça nenhuma outra mãe passando pelo que eu estou passando, chorando o que eu estou chorando”, contou a avó de Geovanna, Valdete Maria Paixão, 66 anos.

A mulher vive atormentada pela lembrança da neta morta, sangrando na sala de sua casa. “Eles não tiraram só a vida da minha filha (jeito a que se refere à neta), mas tiraram a minha também. Eu vejo ela todo dia, a lembrança da minha filha naquele local, ali deitada para morrer”, disse.

A esperança da família é que os policiais desmintam a versão alegada de que a morte da criança foi resultado de uma troca de tiros. “Eu não falo em vingança, o que eu quero é justiça. Quero que eles parem de mentir. Não houve troca de tiros, estava chovendo não tinha nem ninguém na rua. Quero que eles assumam o que fizeram”, fala Dona Valdete, indignada.

Até o momento, o que se sabe é que os dois policiais envolvidos no crime foram afastados das funções e respondem a processo administrativo na Corregedoria da Polícia Militar. Em nota, a PM informou que o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar a ocorrência está em curso e a corporação só irá se posicionar após a conclusão. "Em relação ao processo de indenização solicitado pela família da vítima, como o Estado não foi citado oficialmente, através da PGE, o ideal é que procure a assessoria do Tribunal de Justiça".

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA) informou que é a Procuradoria Geral do Estado (PGE) que representa o estado em casos como esse. Procurada pelo CORREIO, a PGE não tinha sido notificada ainda pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Até sexta-feira, o processo só teve uma movimentação - data em que foi distribuído para sorteio.

Já o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), através da assessoria, informou que que o inquérito ainda está em andamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil também foi procurada, mas ainda não emitiu posicionamento.

O crime

No dia do crime, a assessoria da PM disse que no momento em que a menina foi baleada, policiais da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Mata Escura) buscavam informações sobre a fuga de autores de homicídios na região da Mata Escura. No entanto, quando a equipe chegou na localidade Paz e Vida, foi recebida por tiros disparados por bandidos.

Diante disso, continua a PM no comunicado, os policiais revidaram, “no intuito de neutralizar os agressores”. Logo após o fim do tiroteio, um homem pediu socorro aos PMs, porque uma menina tinha sido atingida por um dos tiros. Os policiais prestaram socorro e levaram a criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirajá

Diferente da versão contada pelos policiais militares, que alegaram ter sido recebidos a tiros por bandidos, na comunidade Paz e Vida, na manhã desta quarta-feira (24), Maria Ângela de de Jesus Nogueira afirmou que tudo estava tranquilo na rua, quando os policiais chegaram atirando. Vizinhos confirmaram que esta é uma prática comum por parte dos agentes.

“Não houve troca de tiros. Os PMs chegaram atirando. Desde ontem que estão fazendo isso”, disse a mãe da garota.A família relatou que, no início da manhã daquela fatídica quarta-feira, a menina viu o avô - que sempre visitava a casa - chegando na rua. Nessa hora, segundo a mãe, a menina gritou: “É vem meu avô”, e se dirigiu à porta da casa - um barraco de madeira.

Segundo Maria Ângela, bastou ela colocar a cabeça para fora do imóvel que foi atingida pelo tiro fatal.“Ela era um chamego com esse avô”, contou, desolada, a auxiliar de serviços gerais.

Vizinhos ouviram o barulho de tiros e saíram correndo para ver o que era. "Só vimos Dona Valdete caída por cima dela", contou uma moradora da comunidade Paz e Vida sobre o desespero da avó materna.

Testemunhas revelaram que os policiais iam continuar circulando pela comunidade sem prestar socorro a Geovanna, até que um vizinho gritou com a menina nos braços: "Olha o que vocês fizeram aqui". Só com o apelo do homem que os policiais pararam a viatura e levaram os dois até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirajá.