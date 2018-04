Família de Renato Russo diz sofrer com decisão do filho em leiloar pertences

'A tristeza é grande', diz irmã do líder da Legião Urbana em carta aberta; leia completa

Na semana em que o ídolo de diversas gerações, Renato Russo, completaria 58 anos, uma notícia caiu feito uma bomba na família do cantor. O filho do vocalista do Legião Urbana e único herdeiro dele, Giuliano Manfredini, pretende leiloar todos os objetos que pertenceram o seu pai no próximo sábado (7), em prol ao Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro

Em carta aberta intitulada "Desalento", enviada em primeira-mão para o jornalista Sandro Nascimento, da coluna NaTelinha do Uol, Carmem Teresa Manfredini, irmã de Renato Russo - morto em 1996 em decorrência de complicações causadas pela Aids - relata a angústia da família com a notícia do leilão: "a tristeza é muito grande porque esses objetos, ou seja, todo o seu acervo cultural e artístico, foi guardado com muito esmero e carinho pelo seu pai, Renato Manfredini, minha mãe e por mim desde a sua morte em 1996. Cuidávamos de tudo, absolutamente tudo".

Em outro trecho, Carmem demonstra insatisfação em trazer a público um assunto familiar, mas considera esta atitude como última opção para tentar salvar a memória do seu irmão.

"Como pode Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, que deveria zelar por todo esse patrimônio, leiloar simplesmente tudo? Se desfazer do mesmo como não significasse nada?", questiona, afirmando ainda que, com o leilão, todo o espólio de Renato Russo será "separado, espalhado e delapidado".

Além disso, conta que desconhece os motivos que fizeram seu sobrinho cortar a relação com toda a família há dois anos, inclusive com a avó, que o criou como filho e ele a chamava de mãe. Na carta, Carmem Teresa Manfredini descarta a possibilidade de ser contra a ajuda ao Retiro dos Artistas e qualquer instituição de caridade, cita que sua mãe por 45 anos trabalhou em projetos sociais em Brasília, porém questiona o motivo do leilão. Segundo ela, haveria outras opções para socorrer a instituição de artistas, e desabafa: "Há muitas formas de se fazer o bem verdadeiramente". Sugere ainda que todos os objetos leiloados sejam doados para o Espaço Cultural Renato Russo, que será reinaugurado em junho, em Brasília, com intenção de preservar a história do músico.

(Foto: Reprodução)

Na carta aberta, ela explica que seu maior temor é que, sem os objetos que irão à leilão, ao alcance da família, todas as referências do cantor correm o risco de serem perdidas. "Será praticamente impossível fazermos quaisquer pesquisas mais apuradas sobre o que lia, ouvia, assistia ou pesquisava", completa. No fim da carta, Carmem Teresa Manfredini resume seu sentimento: "podem acreditar que o meu coração está em mil pedaços".

Leia a carta na íntegra:

Desalento

Este leilão irá ocorrer no dia 7 de abril (sábado) a partir das 12:00, no Retiro dos Artistas, Rio de Janeiro."Foi com profunda tristeza, mágoa e indignação, que eu e a minha mãe, Carminha Manfredini, soubemos por um amigo que no dia do aniversário de 58 anos de meu querido e amado irmão, Renato Russo/Renato Manfredini Júnior, haveria um leilão de todos os seus pertences e objetos pessoais, autorizado pelo seu filho Giuliano Manfredini.

A tristeza é muito grande porque esses objetos, ou seja, todo o seu acervo cultural e artístico, foi guardado com muito esmero e carinho pelo seu pai, Renato Manfredini, minha mãe e por mim desde a sua morte em 1996. Cuidávamos de tudo, absolutamente tudo: de uma frase escrita por ele em um papel, de seus diários, de suas roupas, instrumentos, livros, LPS, CDS, móveis e de tantos outros objetos daquele apartamento na Rua Nascimento e Silva. E mantivemos o apartamento com a mesma decoração,mobiliário,objetos,como se ele estivesse morando ainda ali.

(Foto: Reprodução)

Em 2004 fui curadora juntamente com Renata Azambuja, de uma exposição intitulada 'Renato Russo Manfredini Júnior', no CCBB de Brasília, em que este acervo foi mostrado a milhares de fãs pela primeira vez. Houve também a recente exposição do MIS, em São Paulo, 'Renato Russo'. Ambas foram um sucesso de público, crítica e teve todo o apoio dos fãs, imprensa e de pessoas que gostavam e gostam do Renato.

Como pode Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, que deveria zelar por todo esse patrimônio, leiloar simplesmente tudo? Se desfazer do mesmo como não significasse nada?

Muitos fatos que aconteceram já há alguns anos, não foram levados a público. Na verdade, minha mãe e eu, não queríamos que assuntos familiares fossem divulgados para gerar especulações envolvendo o nome do nosso querido Renato. Infelizmente, não tivemos outra opção a não ser vir a público, pedir ajuda e mostrar nossa profunda angústia e desalento.

Para se ter uma ideia, uma das atitudes de Giuliano Manfredini, foi a de trocar as fechaduras do apartamento do meu irmão no Rio de Janeiro, para que eu e a minha mãe Carminha, não tivéssemos mais acesso a nenhum pertence dele. Qual não foi a nossa surpresa, quando um dia fomos lá para passar a tarde, (para lembrarmos dele e dos ótimos momentos em família),ver e tocar as suas roupas,cadernos... e não conseguimos abrir as portas! A confirmação veio por uma amiga da família.

Minha mãe que é uma senhora de idade, ficou extremamente desolada já que, não pôde ali ter em suas mãos os pertences do seu filho.... Além disso, ele cortou todo o tipo de relação conosco. Não temos sequer ideia da razão desse afastamento. Ele não fala conosco há quase dois anos...

Vocês podem imaginar a dor da minha mãe, que o criou,n ão como um neto, mas como um filho, com todo o amor e carinho do mundo? Naturalmente, ela entrou em depressão, mas reagiu porque teve um primeiro filho, este sim, que a amou como se não houvesse amanhã.

Agora ele quer doar tudo como se nada valesse para nós? E os nossos sentimentos? E alguns objetos, que são meus também, por direito, como livros e LPS de infância, fotos? E também alguns que pertencem à minha mãe? E os fãs? Vocês que têm um carinho imensurável e amor incondicional pelo Renato e que nunca mais poderão ter a chance de ver uma outra exposição, pois todo esse espólio vai ser separado,espalhado e dilapidado.

É assim que uma pessoa cai no esquecimento, até desaparecer e enfim, morrer Carminha Manfredini, mãe de Renato Russo

Toda a sua memória cultural e artística será desfeita. Giuliano deveria refletir melhor sobre as consequências que esse leilão trará. As futuras gerações não verão uma bata de show sequer, nem suas calças de couro, absolutamente nada. E para o meu desespero, muitos desses pertences nunca tiveram registro fotográfico.

Fico imaginando o sofrimento que o meu pai que faleceu ha 14 anos teria, e também,com certeza,o pesar que as famílias Manfredini e Oliveira sentirão.Todos os meus tios e primos,sem exceção. Ele não tem a mínima noção do que faz ou deve estar sendo muito mal aconselhado por terceiros para agir desta maneira.

Em hipótese alguma somos contra ajudar qualquer instituição.Muito pelo contrário. A minha mãe trabalha com caridade e projetos sociais há quase 45 anos em Brasília-DF.

O que questionamos aqui é o do porquê deste leilão, quando haveria outras alternativas para socorrer o Retiro dos Artistas,que abriga pessoas que merecem todo o nosso apreço, respeito e consideração. Doações, shows beneficentes, ou mesmo como o Renato Russo fez com o seu trabalho solo, 'The Stonewall Celebration Concert'(1994), em que parte dos royalties do disco foram doados à Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, campanha organizada por Herbert de Souza. Há muitas formas de se fazer o bem verdadeiramente.

Giuliano pode e deve usar o nome de Renato Russo para quaisquer ações que venham a acudir pessoas merecedoras. Inclusive parte dessa herança deixada por meu irmão Renato,que igualmente tinha uma extrema preocupação por tudo o que guardava (não jogava absolutamente nada fora), poderia ser doada para o Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília-DF. Este espaço será reinaugurado em junho de 2018 e terá salas para oficinas e apresentações de dança, teatros, biblioteca e gibiteca. Seria um presente para a cidade e os fãs de todo o país, que poderiam ver e apreciar roupas, manuscritos, instrumentos.

Renato sempre prezou e incentivou a educação e cultura, e ficaria feliz, sem dúvida, que os seus objetos ali estivessem.

Se Giuliano tem a intenção de ser generoso leiloando essas relíquias para o Retiro dos Artistas, porque faz exatamente o oposto, destratando e ignorando a mãe dele e a tia? E os tios,primos e amigos com os quais ele não fala mais?

Ele irá privar não só a minha mãe, a mim e aos incontáveis fãs desse tesouro, mas principalmente a si próprio, que poderia aprender e evoluir individual e intelectualmente com este legado. Sem esses objetos ao nosso alcance, perdem-se todas as referências por ele deixadas. Será praticamente impossível fazermos quaisquer pesquisas mais apuradas sobre o que lia, ouvia, assistia ou pesquisava.

Como disse Carminha Manfredini: 'É assim que uma pessoa cai no esquecimento, até desaparecer e enfim, morrer...".

Obrigada a todos, em meu nome e de minha mãe, por terem lido esse desabafo, e podem acreditar que o meu coração está em mil pedaços (rimou).

Que fiquemos com Deus, com a Luz e com os Anjos! Força Sempre!!!

Carmem Teresa Manfredini".