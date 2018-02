Família feita refém é libertada no Rio de Janeiro

Bandido ficou mais de uma hora com as vítimas; não houve feridos

Seis pessoas de uma família que eram feitas reféns por um criminoso na zona oeste do Rio de Janeiro foram libertadas hoje (1º). De acordo com a Polícia Militar, um criminoso praticava roubos na região de Senador Vasconcelos na manhã de hoje e acabou entrando na casa dessa família durante a fuga.

Ele ficou no local por mais de uma hora, até que policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) conseguiram negociar com o criminoso e ele se rendeu. Com ele foi apreendida uma pistola 9 milímetros.

Ainda segundo a Polícia Militar, os seis reféns saíram ilesos. Na casa havia uma mulher, dois adolescentes e três crianças.