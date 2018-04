Familiares de velejadores presos em Cabo Verde entram com recurso 

Parentes também marcaram manifestação em Salvador no domingo (15)

Os familiares dos velejadores presos em Cabo Verde por acusação de tráfico internacional de drogas entrar com um recurso nesta quarta-feira (11) contra a condenação a dez anos de prisão resultante do julgamento que ocorreu no mês passado.

Os baianos Rodrigo Dantas e Daniel Dantas, o gaúcho Daniel Guerra e o capitão da embarcação, o francês Olivier Thomas estão presos na cidade de Mindelo, Ilha de São Vicente, em uma prisão de segurança máxima. Eles alegam que foram vítimas de uma armação e não sabiam que havia cocaína escondida no casco do barco.

Da esquerda para a direita: o capitão francês Olivier Thomas, Rodrigo Dantas, Daniel Dantas e Daniel Guerra

A família do baiano Rodrigo Dantas dará uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (13) para tratar de detalhes do julgamento, da sentença e dos próprios passos a serem dados pela defesa. Estão presentes o pai do velejador, João Torres Dantas Neto, e os advogados que atuaram no caso.

Uma manifestação pedindo a liberdade dos brasileiros está marcada para acontecer no próximo domingo (15h), no Porto da Barra, às 10h da manhã.

Injustiça

Desde que a sentença foi proferida, as famílias dos velejadores não se conformam com a decisão. Segundo eles, o direito de defesa dos réus foi cerceado, já que as testemunhas de defesa não puderam ser ouvidas via videoconferência e foi desconsiderado o inquérito da Polícia Federal que apontava a inocência do quarteto.

Relembre o caso

O grupo de três brasileiros e um francês foi contratado para transportar um veleiro de Salvador até a Ilha dos Açores, em Portugal, através da empresa de recrutamento e terceirização de mão de obra Yacht Delivery Company, cuja sede fica na Holanda. A embarcação pertence a um inglês, conhecido como George Saul, que só foi apresentado à tripulação na véspera da viagem. Ele está sendo procurado pela Interpol.

O barco passou por duas fiscalizações da Polícia Federal em Salvador e em Natal, antes que deixasse o Brasil. Ao chegar na cidade de Mindelo, na Ilha de São Vincente, em Cabo Verde, passou por nova inspeção e a droga foi encontrada.