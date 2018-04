Familiares protestam contra condenação de velejadores baianos em Cabo Verde

Os velejadores foram condenados a dez anos de prisão; família quer posicionamento da Justiça brasileira

Buzinaço, orações e um desfile de embarcações marcaram um protesto neste domngo (15) contra a condenação dos baianos Daniel Dantas e Rodrigo Dantas por tráfico internacional de drogas. Após serem presos com uma tonelada de cocaína em um barco, em Cabo Verde, Rodrigo, Daniel e mais dois colegas - um gaúcho e um francês - foram sentenciados a dez anos de prisão no país africano. O ato ocorreu no Porto da Barra, em Salvador, na manhã neste domingo.

Com faixas, balões e vestindo camisas que estampavam mensagens a favor da liberdade dos baianos, os participantes pediram por "justiça". No mar, várias embarcações deram sequência ao protesto.

Tio de Rodrigo Dantas, Ubiratan Coelho pediu um posicionamento da Justiça brasileira em relação à condenação. "Estamos aqui em prol da soltura de Daniel e de Rodrigo e, além disso, queremos protestar contra a injustiça cometida pelo juiz de Cabo Verde. Nós queremos que esse movimento chegue com força, porque a parte juridica do Brasil precisa se movimentar para reverter a decisão ", afirmou.

Uma familiar de Daniel, que não se identificou, disse que o movimento pretende chamar a atenção para a situação dos baianos. "A população baiana precisa ter conhecimento do que está acontecendo com os nossos meninos. Tem pessoas que ficam sabendo e nos dão algum tipo de ajuda, informando pra onde a gente pode recorrer. Queremos que eles saiam bem de lá", contou.

Rodrigo Dantas, Daniel Guerra e Daniel Dantas foram condenados a 10 anos de prisão; famílias pedirão anulação do julgamento

(Foto: Reprodução)

O ato foi replicado em outras cidades brasileiras, como em Feira de Santana (BA), Ilhabela (SP), João Pessoa (PB) e Búzios (RJ).

Relembre o caso

O grupo de três brasileiros e um francês foi contratado para transportar um veleiro de Salvador até a Ilha dos Açores, em Portugal, através da empresa de recrutamento e terceirização de mão de obra Yacht Delivery Company, cuja sede fica na Holanda. A embarcação pertence a um inglês, conhecido como George Saul, que só foi apresentado à tripulação na véspera da viagem. Ele está sendo procurado pela Interpol.

O barco passou por duas fiscalizações da PF em Salvador e em Natal, antes que deixasse o Brasil. Em 23 de agosto do ano passado, ao chegar na cidade de Mindelo, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, passou por nova inspeção e a droga foi encontrada. Daniel Dantas, Daniel Guerra e Olivier Thomas estão presos desde o referido mês. Já Rodrigo Dantas conseguiu responder temporariamente ao processo em liberdade, mas foi preso em dezembro, já que o Ministério Público daquele país alegou risco de fuga.