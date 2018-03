Famílias deixam casas após desabamento parcial de casarão na Lapinha

O imóvel era considerado edificação de risco e já havia sido notificado

Sete famílias tiveram que deixar as casas depois que parte de um casarão desabou, na Lapinha, na tarde deste sábado (24). O acidente foi provocado pela chuva que caiu na cidade durante todo o dia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o casarão já havia sido notificado devido ao risco de desabamento. Neste sábado, parte do teto cedeu e novas rachaduras surgiram nas paredes. As famílias evacuaram o local antes do desabamento, e estão sendo assistidas por agentes da prefeitura.

O acidente aconteceu durante a chuva (Foto: Divulgação/ Codesal)

Parte do Subúrbio Ferroviário registrou a maior quantidade de chuva, em especial São Tomé de Paripe, com 68,9%. Esse foi o maior índice em toda Salvador para este sábado. O bairro foi seguido de Ilha de Maré (45,4%), Cosme de Farias (30,6%), Centro (29,2%), e Alto do Peru (27,1%). A região da Liberdade, onde houve o desabamento do casarão também teve índices

Pela manhã, vários pontos da cidade ficaram alagados, o que provocou congestionamentos nos principais corredores de tráfego. Em nota, a Codesal informou que a previsão é de que a chuva irá se estender para o domingo (25) e a segunda-feira (26), mas com menor intensidade.

“Os modelos de previsão (regionais e globais) estão indicando que, a partir deste sábado (24.03), um Vórtice Ciclônico de Níveis Médios sobre o Oceano Atlântico deverá avançar em direção ao continente, incluindo a região do Recôncavo Baiano, e favorecer a formação e intensificação de áreas de instabilidades. Com isso, há grande possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas que poderão ser de intensidade moderada a forte”, diz a nota.

Rachaduras em parede do casarão (Foto: Divulgação/ Codesal)

Ocorrências

Até às 16h50 a Codesal registrou 32 ocorrências. Foram dois alagamentos de áreas (São Critovão e Federação); Dois alagamentos de Imóvel (Nazaré e Campinas de Pirajá); oito ameaças de desabamento (Fazenda Grande do Retiro, Massaranduba, Saramandaia, Pero Vaz, São Marcos, e Chame Chame);

Duas ameaças de deslizamento (Narandiba, e Piatã); três árvores ameaçando cair (Arraial do Retiro, Capelinhas de São Caetano, e Praia Grande); uma árvore caída (Brotas); e dois desabamentos parciais (Lapinha).

A Codesal recebeu também 10 ocorrências de deslizamento de terra (Liberdade, São Cristovão, Marecham Rondon, Jardim Cajazeira, Brotas, Castelo Branco, Liberdade, Lobato, e São Marcos); e fez duas avaliações de imóveis alagados (Brotas e São Marcos).

Quem tiver uma situação de emergência pode acionar a Codesal através do 199. As equipes estão de plantão 24h para atender as demandas dos moradores de Salvador.