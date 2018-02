Famílias ocupam o Campo Grande no domingo de carnaval

Com atração variada, o circuito atraiu públicos de diversas idades

A dona de casa Vera Santos, 39, levou mais de 3h para fazer a fantasia da filha, a estudante Rafaela Santos, 10 anos. A menina resolveu desfilar de abelhinha pelo Campo Grande, neste domingo (11), e ficou impressionda com as atrações que passaram pelo circuito Osmar.

Claudia Leitte entrou na Avenida dando a letra "Eu já falei pra você deixar de maresia. Eu quero ver você na coreografia". O sucesso Largadinho foi acompanhado em coro e palmas pelos foliões, e a pequena Rafaela seguiu o pedido da loira à risca. A menina não ficou parada, nem mesmo quando o brilho das asinhas começou a cair. "Eu gosto muito de carnaval. Ano passado foi ótimo, por isso, pedi para minha mãe me trazer de novo" contou Rafaela, empolgada.

Fãs do Psirico durante o desfile (Foto: Tiago Caldas/ Ag. Haack)

Muitas famílias aproveitaram para curtir o domingo de carnaval no Campo Grande. Pela manhã, as crianças eram a maioria no circuito, com fantasias que alternavam de super-heróis a insetos. À tarde, foi a vez do público adulto tomar os quatro cantos da Avenida.

Os amigos Daniel Carvalho, 23 anos, e Solange Araújo, 22, saíram da Federação para curtir a folia. "Todos os anos vamos para o carnaval, aproveitamos alguns dias na Barra, mas gostamos mais do Campo Grande, porque é o circuito oficial e mais bonito", contou o rapaz, empolgado, que disse também que o local é propício para paquerar. No entanto, alguns optaram por uma festa em família.

O vigilante Eduardo Vieira, 36, e a esposa dele, Cíntia Vieira, 34, levaram as duas filhas para a brincadeira. Sofia, 5, foi de Mulher Maravilha, enquanto Emilly, 3, foi de joaninha. "O carnaval é uma festa de todos e para todos. Meus pais me traziam para o Campo Grande, e eu adorava. Resolvi manter a tradição trazendo minhas filhas. Esse é o segundo ano em que eu trouxe as duas", afirmou o pai, que disse preferir o circuito Osmar ao Dodô.

Filhos de Gandhy pela Rua Chile (Foto: Marcelo Guedes/ Ag. Haack)

Atrações

Depois da pipoca do Saulo apertar quem estava na Avenida, e de Márcio Victor fazer o público pular em massa com os sucessos do Psirico, foi a vez de Cláudia Leitte entrar no circuito Osmar. Ela cantou sucessos do carnaval como Insolação do Coração, Chame Gente, e Extravasa. A cantora, que voltou ao circuito mais tradicional da folia depois de 4 anos, cantou a primeira parte da música We Are Carnaval à capela. A música levou o público ao delírio, e dentro e fora do bloco foi acompanhada na palma da mão pelos foliões.

Os amigos Vitor Sousa, 26, e Antônio Lima, 28, saíram de Belo Horizonte para curtir o carnaval de Salvador pelo quarto ano consecutivo. "O carnaval de Salvador é algo que não dá para explicar. Me tornei fã de Claudinha na primeira vez que assistir ao desfile do trio dela. Não existe Carnaval sem ela, e todos os anos estamos por aqui", afirmou.

Famílias aproveitam o circuito Osmar (Foto: Vanessa Brunt/ CORREIO)

Logo após a loira deixar a passarela do Campo Grande, foi a vez da Banda Duas Medidas assumir o protagonismo. Eles arrastaram uma massa e cantaram sucessos de carnaval de alguns artistas como Tudo nosso e nada deles, Faraó, Só Toma Que Toma, e Depois de nós é nós de novo. O público pulou feito pipoca e acompanhou as músicas com coreografias, algumas delas conhecidas e outras bastante autorais. O mecânico Silas Santana, 31, era só no sobe e desce. "Eles mandam muito bem, e eu adoro o Carnaval de Salvador", afirmou, quase sem fôlego.

O Aviões do Forró entrou na Avenida no final da tarde. Foi o momento de dançar agarradinho e soltar a voz nos refrões mais apaixonados. A programação incluiu ainda La Fúria, Ed City, Magary Lord, Carla Visi, e Márcia Short, entre outros.

Quem perdeu a festa deste domingo no Campo Grande não precisa ficar triste. Amanhã tem mais com Léo Santana, Psirico, Igor Kannário, Lá Fúria, Denny Denam, Sarajane, Daniel Viera, Duas Medidas, Banda Didá, e Larissa Luz, entre outras atrações.