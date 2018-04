Famosos celebram título do Bahia diante do rival no estadual

Em outros estados, torcedores célebres também soltaram o grito

A final do campeonato baiano mexeu também com os torcedores famosos. Antes do apito final, a cantora Alinne Rosa postou uma foto com a camisa do Leão. "Bora, meu Vitoria!! #rubronegro #ecvitoria". O cantor Léo Santana também foi às redes sociais provocar antes do jogo. "Lembrando que hoje tem o meu Vitória, hoje tem o Leão pra cima delas, as sardinhas", disse, antes de postar um vídeo de publicidade do Leao em que ele aparece com outros torcedores.

Léo mandou força para o Vitória, mas não deu (Foto: Reprodução/Instagram)

Já a cantora Ju Moraes esperou o jogo acabar para soltar o grito. Ela postou uma foto sua cantando na Fonte Nova, trajada de tricolor. "Escreve a legenda, vá #BBBMP". Ricardo Chaves, famoso por puxar comemorações para o Bahia depois de títulos e acessos, também celebrou o 47º campeonato estadual do tricolor. "O que fazer depois de ver meu time conquistar mais um título? BBMP!", escreveu, ao lado de uma foto com a bandeira do Bahia. A modelo Carol Muniz postou uma foto usando a camisa do time do coração.

Ju Moraes celebra título tricolor (Foto: Reprodução/Instagram)

O prefeito de Salvador, ACM Neto, usou o Twitter para celebrar a conquista. "Cá pra nós: o Bahia mereceu a conquista do Estadual. Jogou melhor que o Vitória nos dois jogos decisivos", afirmou. O ex-jogador Anderson Talisca postou cenas assistindo ao jogo. "Lepo Lepo neles mais uma vez @ecbahia. Parabéns", compartilhou o atleta, agora no Besiktas.

O cantor Daniel Vieira postou um vídeo com um Superhomem pisando em um leão. "Pisaaaaaaaaaaaa mais, e faz de #PANODECHÃO", escreveu ele na legenda. Num post anterior, ele parabenizou o Bahia pelo título.

Carol Muniz (Foto: Reprodução)

Fora da Bahia, teve a alegria de outros torcedores. Em São Paulo, a torcida do Corinthians foi quem fez a festa. "É campeão!", escreveu a apresentadora Sabrina Sato. O ator Marcelo Medici compartilhou uma foto do brasão do time. "Vai, Corinthians!". No Rio Grande do Sul, o grito também foi dos tricolores. Torcedor fanático do Grêmio, Michel Teló usou o stories para parabenizar. "Campeão de novo".

Sabrina posou com camisa do Timão (Foto: Reprodução/Instagram)