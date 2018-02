Famosos parabenizam Ivete pelo nascimento das gêmeas

Marina e Helena chegaram em pleno sábado de Carnaval

Ivete Sangalo deu à luz as gêmeas Marina e Helena neste sábado (10) e ao longo do dia recebeu de amigos famosos várias manifestações de carinho pública. Nas redes sociais, não faltaram desejos de parabéns à cantora e bem-vinda às meninas, que nasceram em pleno sábado de Carnaval.

Evaristo Costa

Parabéns, @ivetesangalo e toda família. Saúde e mais sucesso

Angélica

Chegaram! Que alegria ! Saude e amor pra familia!!!

Paolla Oliveira

"Não podia ser diferente, ela é pura energia. Até pra dar à luz, tem que ser em dia festa!!! Parabéns, @ivetesangalo. Muita luz e muito amor pra você, suas bebês e toda a família"

Letícia Bronstein

"E quando o look que vc faz para rainha serve de inspiração para homenagem genial do @psirico ontem em Salvador???? A gente num guenta né????? Aliás parabéns p @ivetesangalo que essa madrugada deu à luz as suas tão esperada meninas!!!!"

Lulu Santos

Mama!

Deborah Secco

Nessa foto eu estava gravidíssima da Maria e você me contando como foi sua primeira experiência na maternidade! Dois anos depois e você novamente sendo mãe... DUPLAMENTE. Todo amor, saúde e felicidade que desejo pra minha família eu desejo pra sua. Parabéns, @ivetesangalo e @danielcady, pela chegada das gêmeas

Tiago Abravanel

Elas chegaram pra pular carnaval ????????!!! O Brasil está em festa com vcs e por vcs @ivetesangalo ????????! Toda saúde, alegria e amor desse mundo pra essa família linda que eu amo!????????????

Sonia Abrão

Ivete Sangalo e suas princesas Helena e Marina. A foto foi postada pelo papai Daniel Cady! Bem-vindas ao mundo em pleno Carnaval!!!

Sidney Magal

Parabéns para a mamãe do ano! @ivetesangalo que Deus abençoe sua família.

Luciano Huck

“E viva a família Sangalo Cady!!!!! Que enorme alegria!!!! Saúde, saúde e mais saúde!!! Meninas abençoadas pelo carnaval!!! Já nasceram no groove e no axé!”



Taís Araújo

“O carnaval mais feliz da vida de @ivetesangalo!!! Quanta alegria, Veveta!!!! Toda luz, amor, boa sorte e saúde pra Helena e Marina!!! Amo você, amo sua família e que as gêmeas venham pra abençoar ainda mais sua casa”

Xuxa

“Marina e Helena sejam muito bem vindas... que Deus derrame muitas bênçãos sobre vcs... tia Xuxa e o mundo esperam vcs de braços e coração aberto”



Márcio Victor

“Foi uma grande honra homenagear minha querida irmã @ivetesangalo! Percebi como ser mulher é difícil (kkkk), mas faria tudo de novo porque você merece, Minha LUZ DO MUNDO”