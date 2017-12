Farol da Barra ganha requalificação com mirante e novo gramado

O novo trecho da Orla foi entregue neste sábado (23) pela prefeitura

Morador do Cabula, o tecnólogo em segurança Railson Oliveira, 24 anos, veio à Barra com os amigos neste sábado (23) para apresentar a região à estudante Maria Shayne, 17, que mora em Recife (PE). Ao chegar no Farol, percebeu que o espaço estava diferente. "Achei muito melhor para andar, para visitar e para a imagem da cidade. Aqui é um local muito turístico e estava acabado", explicou. Maria, que visitava a cidade pela primeira vez, aprovou o que viu. "Achei lindo".

A mudança no cenário foi devido à requalificação do entorno do Forte Santo Antônio da Barra, onde fica o Farol da Barra. Repaginada, a área foi entregue pela prefeitura na manhã deste sábado, em uma solenidade de lançamento. “O farol é um dos lugares mais visitados de Salvador, um dos principais cartões postais e a gente precisava requalificar para dar melhor acessibilidade, melhor condição do aproveitamento tanto de quem mora como também do turista que vem tirar suas fotos”, afirmou o prefeito ACM Neto.

De acordo com o prefeito, foi investido cerca de R$ 1 milhão para as obras, que duraram 28 dias. Entre as ações, estão a substituição do gramado e a construção de um mirante para contemplação do pôr do sol. “Diria que o farol que já iluminava Salvador vai levar sua luz com muito mais luz e mais energia”, completou.

Confira galeria de fotos:

Ao todo, foram substituídos 2,4 mil metros quadrados de grama – que passou a ser da espécie Esmeralda, que tem melhor adaptação ao solo e clima soteropolitanos. O solo foi rebaixado cerca de 40 centímetros, recebeu adubo e terra vegetal para estar apto ao replantio da grama. Segundo a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield, o acesso ao museu do forte foi ampliado – passou de 2,8m para quatro metros.

“Era muito estreito para o fluxo de pessoas que visitam e quatro metros é a largura do portal. Ficou mais harmonizado e a área de grama continua a mesma. Isso deu outra dimensão ao farol e valorizou o próprio forte, que é um dos grandes marcos que a gente tem aqui”.

Recepção do público

As baianas de receptivo Flávia Lima, 40, e Juciane Santana, 40, aprovaram o novo entorno. Para Juciane, a área do Farol estava precisando de uma reforma. "Ficou maravilhoso. Os turistas estavam reclamando e agora reacendeu a cultura baiana", afirmou.

A colega Flávia acredita que a requalificação veio no melhor momento - justamente o verão. "Já era tempo. Os turistas já elogiaram hoje para a gente. Só estão pedindo para voltar o nome de Salvador", contou, referindo-se ao letreiro que ficava no Farol com o nome da cidade e que precisou ser removido para as obras.

Turista de Governador Valadares (MG), a advogada Amanda Torres (38) aproveitou para registrar a paisagem com fotos e selfies. Ela, que já tinha vindo a Salvador há dois anos, aprovou a mudança. “Não conhecia essa parte aqui atrás (do Farol). Vi que eles deixaram mais seguro e acho que tudo é válido. Os turistas vêm muito e tem que ser preservado. Toda melhora é bem-vinda”, opinou.

Já a comerciante Hariane Gambeto, 40, comparou a paisagem com a que encontrou há 13 anos, que visitou Salvador pela primeira vez. Moradora de Santos (SP), veio de navio com a família para a cidade. “Na época, lembro que não consegui acessar aqui. Não conseguia ter essa visão toda, que é maravilhosa.

Só esse ano foram investidos R$ 6,2 milhões na revitalização de trechos da orla, enquanto entre 2013 e 2017 a quantia chega a atingir R$ 174 milhões. Até 2020, a estimativa da prefeitura é de que 20 quilômetros de orla sejam recuperados. Em janeiro, deve ser assinada a ordem de serviço para as obras da área entre a Praça Orungan, em Ondina, até a Praia da Paciência, no Rio Vermelho.

Na ocasião, o prefeito também assinou a ordem de serviço para o início das obras de requalificação do monumento do Cristo da Barra. Segundo ACM Neto, as intervenções começam na terça-feira (26). As obras serão numa área de aproximadamente 500 m², com investimento total de R$1,2 milhão. As ações no monumento contemplam nova alvenaria de contenção, implantação de piso e de iluminação cênica. A previsão é de que a reforma seja concluída em três meses.