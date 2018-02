Fãs de Saulo fazem fila para retirada de mil abadás

Fantasia é retirada em troca de 1 kg de alimento não perecível

Fãs retiraram abadás nesta quinta-feira (8) (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Os grandes blocos de Carnaval podem até ser o sonho de consumo de muita gente, mas há quem goste mesmo é de pipocar atrás dos trios. Exemplo disso são os fãs do cantor Saulo Fernandes. Eles fizeram fila, na manhã desta quinta-feira (8), para retirar o abadá da Pipoca do Saulo, que desfila sexta-feira (9) na Barra, e domingo (11) e terça-feira (13) no Campo Grande.

Os mil abadás estão sendo distribuídos no estúdio do cantor, na Rua Aristides Novis, na Federação. O folião deve levar um item de material escolar ou 1kg de alimento não perecível. A distribuíção, que começou às 9h, será feita apenas nesta quinta-feira (8) - até às 14h ou até quando durar o estoque. Cada pessoa tem direito a três abadás, que são personalizados, e pode escolher o dia que quiser.

Ele pode até ser pequeno, mas a vontade de curtir o Carnaval é grande. Acompanhado dos pais, o fã mirim Joaquim Oliveira, 4 anos, era só alegria. Segurando 1kg de feijão, ele aguardava na fila para pegar seu abadá. Pelo segundo ano, Joaquim vai curtir a folia perto do "tio Saulo", como ele mesmo diz. "Eu gosto muito dele, ele é meu tio, sim", afirmou ele à reportagem.

No colo do pai, o menino mostrou que já está no clima e entoou uma música do ídolo: "Salvador, Bahia, território africano...", cantava, aos risos. Mãe do menino, a dona de casa Paloma de Oliveira, 28, contou que a paixão pelo cantor não é só do filho, mas de toda família. "A gente nunca perde. É o segundo ano de Joaquim e, ainda bem, ele gosta muito", afirmou ela, ao receber os abadás.

O pequeno Joaquim já entrou no clima (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A farra com Saulo já virou tradição para a estudante Alexa Santa Rosa, 20. Integrante do fã clube Portal Saulo, ela foi uma das primeiras a garantir a fantasia. "Não posso deixar de ir nunca. É como ele mesmo canta: 'a gente espera fevereiro chegar'. É assim todos os anos e o amor só aumenta", afirmou ela ao CORREIO.

Amiga de Alexa, a estudante Lucelia Santos Freitas, 30, também já garantiu o abadá. "Ele é maravilhoso, a gente fica muito feliz de ser uma coisa acessível. Acompanhar ele de perto, sempre precisar pagar caro por isso não tem preço, estamos muito felizes", comemorou Lucelia, acrescentando que vai todos os dias atrás de Saulo.

Quem também já garantiu que vai pipocar muito atrás do trio é a enfermeira Daniela Lima, 32. Corda para quê? Segundo ela, os blocos tradicionais acaba afastando as pessoas nos circuitos. "O legal mesmo é pular atrás, todo mundo junto. A diversão é garantida para todo comundo. Com Saulo, então, é alegria e paz. Muita paz e amor", comentou.