Fãs e familiares cantam no enterro de Nira Guerreira, em Salvador

Ao som de A Culpa é Sua, um dos sucessos na voz de Nira Guerreira, fãs, amigos e familiares se despediram da rainha do arrocha, na tarde desta terça-feira (10), no cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

O cemitério ficou pequeno para a multidão que chegou de todos os jeitos, inclusive com ônibus cedidos pela prefeitura. Uma fila de formou para que o público pudesse se aproximar do caixão.

Músicos que trabalharam com Nira no início da carreira, produtores musicais e integrantes de diversas bandas marcaram presença. Os fãs sentiram as ausências dos maiores nomes do arrocha, como Pablo, Silvano Sales e Márcio Moreno.

A Rainha do Arrocha estava internada no Hospital Aristides Maltez, em Salvador, e estava em tratamento de um câncer de mama. A morte foi confirmada ao CORREIO pelo irmão dela, Jorge Santana.

Carreira

Nascida no bairro de Marechal Rondon, a artista ganhou fama cantando seresta e depois arrocha, ritmo no qual foi precursora. Com mais de 35 anos de carreira, Nira conquistou o título de Rainha do Arrocha antes mesmo da cantora Nara Costa. Ganhou ainda mais sucesso após participar do programa de calouros Vacilou, Dançou, na TV Itapoan, onde fui escolhida como a melhor da semana, mês e ano. Seu primeiro CD foi lançado em 2001 pela gravadora Pato Discos. Hoje soma mais de 50 discos promocionais.

Quando completou 54 anos, no último dia 3, a cantora ganhou uma homenagem do seu amigo e tecladista Júnior Fofão: "Uma pessoa maravilhosa e especial. São 15 anos tocando teclados para você. Quantas noites perdidas, viagens, aventuras e alegrias passando juntos #ForçaGuerreira".

Em seu blog, Nira revela que é fã de Bell Marques e Roberta Miranda e que seu programa preferido é ficar em casa ouvindo música.

Repercussão

No Twitter, o ex-jogador Bobô lamentou a morte da cantora: "Um dia após a grande conquista do campeonato baiano de 2018, perdemos a cantora Nira Guerreira, "Rainha do Arrocha", uma torcedora ilustre do @ECBahia, umas das pioneiras do arrocha. Meus pêsames e solidariedade à família e aos amigos".