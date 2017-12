Seguidores dos artistas questionaram se 'BruMar' estavam no mesmo local

Os internautas ficaram com uma pulga atrás da orelha. O jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine compartilharam em suas redes sociais fotos dentro de um jatinho. Claro que os fãs, sempre de olho e torcendo pela volta do casal 'BruMar' deduziram que eles poderiam estar juntos.

Uma internauta comentou: Ai, meu Deus! Será? Outro internauta comemorou as imagens e afirma torcer pela volta do namoro. "Genteeeee, #Brumar juntos no jatinhoooo, só pode! Voltem logo", disse.