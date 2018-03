Fãs lamentam término do namoro de Leo Santanta e Lore Improta

Cantor confirmou fim do relacionamento e rebateu fãs da loira

Depois da confirmação do fim do relacionamento do namoro de Leo Santana e Lore Improta, os fãs do casal correram para os perfis dos dois no Instagram para lamentar o fim do namoro. "Lorena você terminou com o Léo. Tô triste... Volta pra ele 'miga', não dê espaço para as outras mulheres, seja sábia para de orgulho", escreveu uma seguidora em um vídeo de Lore. "Meu amor, eu não sei o que aconteceu, mas só espero que vocês sejam felizes, torço muito pelos dois", comentou outra no mesmo vídeo.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O carinho também rolou no perfil do gigante Leo Santana. "Que você seja imensamente feliz na sua jornada e que Deus lhe abençoe grandemente", comentou uma fã de Leo. "Não apague as suas fotos com a @loreimprota, com fé em Deus tudo vai dá certo. Vocês formam um casal lindo, um dia quando estiverem mais velhos vocês vão rir muito de tudo isso. A vida é feita de fases boas e ruins,isso é só uma fase que vai passar e outras fases boas virão", comentou outra.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Mas não foram apenas comentários fofos que apareceram nas postagens de Leo Santana. Segundo o cantor, alguns fãs de Lore Importa teriam sido desrespeitosos com ele. O cantor fez uma série de vídeos no Stories pedindo que os fãs entendessem o fim do namoro. "Estou vendo muita gente faltando com o respeito à minha pessoa, fãs de Lore falando tanta besteira, entendo que vocês possam estar chateados com o término", disse o cantor.

"Isso acontece com qualquer outro casal, infelizmente não deu certo, agora eu não admito falta de respeito", pediu. Leo finalizou confirmando o fim do namoro. "Realmente eu e Lore estamos separados, não tem porque eu dar detalhes, não estamos mais juntos, não viramos inimigos", encerra.