Fase preliminar do Nordestão 2019 será realizada em abril de 2018

O que a Liga do Nordeste tentou, mas não conseguiu na atual edição, acontecerá na próxima: a fase preliminar da Copa do Nordeste 2019 será realizada em abril de 2018. A tabela foi divulgada nesta sexta (16), pela CBF.

Curiosamente, haverá duas edições do torneio ocorrendo simultanemante, já que a final deste ano será realizada nos dias 3 e 10 de julho, durante a Copa do Mundo.

A fase preliminar é composta por oito equipes, em quatro mata-matas. Cada estado da região, exceto o Ceará, terá um representante. Os quatro classificados se juntam a outros 12 na fase de grupos.

A ideia é aproveitar o momento em que as equipes já estão com elenco formado, por causa dos estaduais. Na edição deste ano, alguns confrontos do mata-mata aconteceram em agosto de 2017 e outros em janeiro de 2018, atrapalhando ainda mais a pré-temporada dos clubes.

Com a antecipação da fase seletiva, os times iniciarão o próximo ano já sabendo se poderão contar com a receita da fase de grupos ou não, o que interfere na montagem do elenco.

Os jogos de ida acontecerão no dia 18 ou 19 de abril, e os da volta na semana seguinte, dia 25 ou 26.

No caso da Bahia, as três vagas serão distribuídas assim: o campeão baiano vai direto para a fase de grupos e as duas melhores equipes do ranking nacional de clubes, que será divulgado em dezembro, pegam as outras vagas, sendo que a melhor no ranking entra na fase de grupos e a pior joga a seletiva.

Atualmente, os melhores baianos no ranking são, por ordem, Vitória, Bahia e Juazeirense. Como a distância da Juazeirense para os times da capital é impossível de ser tirada neste ano, na prática, a dupla Ba-Vi só não jogará a fase de grupos se outro time for campeão.