O namorado Túlio Gadelha apostou na fantasia de Batman

Fátima Bernardes está aproveitando as férias ao máximo! Depois de se arriscar em uma aula de frevo em um tradicional espaço cultural do Recife, a apresentadora, que escolheu a cidade onde o namorado mora para passar as férias, continua dando provas de que pode ser considerada a mais nova pernambucana do pedaço.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Já em clima de pré-Carnaval, os dois curtiram na noite desta sexta-feira uma festa à fantasia. Enquanto Fátima apareceu vestida de Mulher-Gato, Túlio Gadêlha foi devidamente fantasiado do par romântico da super-heroína, o Batman. Ao lado deles, tinha também Lanterna Verde, Mulher-Maravilha e The Flash. "Liga reunida". brincou Túlio, no Instagram.

Fátima desembarcou na terra do namorado para curtir os últimos dias de férias, depois de alguns dias com os filhos, Beatriz e Vinícius Bonemer, em Jericoacoara, no Ceará.

A rotina de Fátima e Túlio vem sendo acompanhada por fãs na rede social. Sem vergonha de demonstrar carinho publicamente, Fátima e Túlio trocam mensagens nas redes sociais constantemente e não economizam nas fotos românticas desde que assumirama relação para o público, em novembro de 2017.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

No entanto, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Dona Nádia, mãe de Túlio, não estaria tão satisfeita com a relação do filho com a apresentadora global. A diferença de idade é um dos principais motivos para a rejeição por parte da sogra da ex de William Bonner. Segundo o colunista, em uma roda de amigas, Dona Nádia teria dito que preferia que o filho se relacionasse com uma mulher da mesma faixa etária e que ainda não tivesse filhos para construir uma família junto com Túlio.