Faxina de Outono/Inverno: como evitar doenças com a limpeza adequada

Confira as dicas dadas pelos especialistas

A chegada do Outono e do Inverno é a pior época do ano para os alérgicos. A umidade do ar em excesso favorece a multiplicação de mofo e ácaros, causadores das crises de rinite e asma. O clima não pode ser controlado por ninguém, mas os fatores ambientais que desencadeiam a alergia, sim. E, por isso, uma boa faxina se torna mais importante nesta época do ano.

O cuidado com a limpeza deve ser dobrado no Outono/Inverno porque, além do mofo e dos ácaros, a temperatura mais baixa permite que os vírus fiquem mais ativos” alerta a otorrinolaringologista Cibele Bicalho. “Isso pode causar doenças infecciosas de vias aéreas superiores (nariz e garganta), isto é resfriado e gripe”, completa.

Cuidados necessários

Para driblar as crises de rinite e asma, a especialista recomenda manter os ambientes abertos para receber luz solar, estar atento às infiltrações nas épocas de chuva, já que podem causar mofo. É importante proteger o colchão e travesseiros com capa para evitar ácaros. Manter os animais de estimação longe da cama e do sofá para não haver acúmulo de pêlos. Trocar as cortinas por persianas que devem ser limpas com um pano úmido diariamente. Tapete só se for limpo adequadamente com certa frequência. O ventilador poderá ser utilizado se for regularmente limpo, além disso o indicado é fazer uma ventilação indireta com o ambiente livre de poeira.

Prefira usar o aspirador pois o espanador apenas transfere a poeira para outro lugar. (Foto: Divulgação / House Clean)

Quem preferir o ar condicionado deverá limpar o filtro toda semana e realizar a limpeza periódica a cada seis meses com um profissional. A otorrinolaringologista sugere que a temperatura não seja muito baixa, o máximo permitido é de oito graus de diferença do meio externo para o interno. Outra dica preciosa é deixar um vaso de água perto da cama durante a noite, isso vai umedecer o ar e evitar o ressecamento das mucosas.



“É fundamental que quem tiver rinite, esteja fazendo tratamento nesta época, porque quando essas pessoas contraem o vírus da gripe levam mais tempo para se curar. Isso se dá porque as vias aéreas superiores são mais sensíveis”, explica.

Empresas especializadas

Os serviços oferecidos por empresas especializadas na área são diversos e incluem até mesmo limpeza pós obras. A novidade bastante procurada é ideal para os clientes que acabaram de receber um imóvel e só precisa de uma limpeza para começar a morar. “Nós devolvemos o ambiente pronto para morar porque fazemos uma limpeza minuciosa limpando armários e possíveis móveis já instalados, retirando respingos de material do piso e outras especificidades.”, declara a gerente da House Clean, empresa especializada em todo tipo de limpeza, Tássia Barbosa.

A gerente explica que nesses casos é feito uma visita antes do serviço ser feito para avaliar a quantidade de materiais de limpeza que devem ser gastos e quantos profissionais darão conta de entregar o imóvel pronto para morar em oito horas, que é o tempo máximo que tem uma diária padrão.

Tássia garante ainda que a empresa está pronta para atender as mais diferentes situações e limpar diversas superfícies. “Essa semana eu atendi um cliente que teve sua academia de crossfit alagada e ele solicitou limpeza no tatame”. Ela acredita que a eficácia e sucesso dos serviços prestados estão nos materiais utilizados que são específicos para cada tipo de limpeza e superfície.

Em salvador também é possível contar com a maior franquia no ramo de limpeza no Brasil, a Maria brasileira se destaca pela diversidade de serviços. “Além dos serviços de limpeza em geral, desde a doméstica até a empresarial, nós também fazemos limpeza pós-obra. Contamos também com cozinheiros, lavanderia, cuidadores de idosos, babás, dog walker e Catsitter”, afirma o facilitador, responsável pela gestão da unidade e pelos treinamentos, Marcos Antônio.

O gestor da unidade e todas empresas consultadas pelo CORREIO afirmaram que nesta época do ano a procura do serviço também é maior. Ele acredita que isso acontece justamente por conta do frio. “As pessoas fecham mais a casa e a falta de incidência de luz propiciam uma proliferação mais avançada do mofo e dos ácaros.”

A unidade da Maria Brasileira de Salvador está localizada na Pituba e atende Salvador e Lauro de Freitas. A franquia também está presente em Camaçari, em Porto Seguro e mais recentemente também em Paulo Afonso.

Para saber os preços cobrados por cada empresa é necessário entrar em contato para que o profissional adequado faça uma avaliação da situação do ambiente, da quantidade de profissionais necessários, quantidade de produtos que devem ser gasto e o total de tempo preciso para realizar o serviço.

Autônomos

Ciente de todas as recomendações e cuidados que um clima mais frio e úmido exige, a diarista Eliana Rosa de Andrade faz questão de conhecer bem seus clientes e assume ter ainda mais cuidado quando eles têm filhos pequenos e com algum tipo de alergia. Um de seus segredos é usar vinagre para retirar o mofo. “É bom aplicar o vinagre e deixar agir por cerca de uma hora, depois é só esfregar e pronto”, diz. Mas este é só um dos seus truques. “Se eu contar meu segredo vão aprender e aí eu fico sem meus truques”, brinca.

Eliana é uma profissional autônoma, mas também existem empresas especializadas em limpeza de residências. Diaristas como Eliana podem ser encontrados nos classificados dos jornais ou pelo site e aplicativo Contrate.ba. A plataforma busca organizar grupos de profissionais autônomos para prestação de serviços em residências e empresas. A vantagem desta opção é que, em muitos casos, pode acabar saindo mais barato. Enquanto empresas de limpeza cobram, em média, o valor de R$ 140 a diária de oito horas em um apartamento com 3 quartos, o preço cobrado pelo Contrate.ba é de R$ 100 para as mesmas condições.

Cinco serviços de limpeza

1- Contrate.ba

A plataforma lançada pelo Governo da Bahia, em março deste ano, tem o intuito de facilitar a vida de quem busca emprego e de quem precisa encontrar prestadores de serviço. O aplicativo está disponível para android e IOS e pode ser acessado pelo site: www.contrate.ba.gov.br

2- Jan Pro Limpeza

Apesar da Jan Pro Limpeza não atende residências na capital, a empresa realiza serviços para quase todos os tipo de estabelecimentos empresariais, desde os mais comuns como os escritórios, até limpezas mais complicadas como a hospitalar. Contato: (71) 3561-5870

3- House Clean

A House Clean limpa de tudo: domicílio e empresarial. Além disso eles oferecem serviços mais específicos como blindagem de tecidos, limpeza de vidros e lavagem à seco, o que é ideal para essa época do ano. Contato: (71) 3213-8519

4- Limpsec

A Limpsec oferece serviços de limpeza que higienizam desde a capa do seu elevador até o seu carro. É possível contratar também serviços como hidratação de couro, higienização de estofados, colchões, tecidos. Isso tudo sem falar nos serviços de limpeza mais comuns.

5- Maria Brasileira

Focada em limpeza residencial, a Maria Brasileira também atende empresas e aderiu a limpeza pós obras. Também é possível solicitar os serviços de Cozinheiros, lavanderia, cuidadores de idosos, babás, dog walker e Catsitter. Contato: (71) 3342-1692