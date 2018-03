Fazer sexo regularmente faz bem para a saúde mental, diz especialista

Certos hormônios liberados no ato podem reduzir o estresse e a ansiedade

Você gosta de sexo? Pois sabia que, além de ser bom, ele também pode melhorar sua saúde mental? Sim: é capaz até de reduzir o estresse e a ansiedade. Isso tudo é graças a certos hormônios que são liberados durante o ato, segundo o cirurgião urologista americano Jamin Brahmbhatt.

"Uma dessas substâncias é a dopamina, que está relacionada ao caminho da recompensa. É por isso que, se você transa com uma pessoa e realmente gosta, você tem vontade de fazer de novo", explica, durante uma entrevista ao Popsugar. A dopamina ainda é responsável por produzir sentimentos de positividade.

Acha que parou por aí? Pois o sexo também pode aumentar os níveis de oxitocina, um hormônio poderoso que faz com que você queira abraçar e ficar agarradinho. Um aumento da substância ainda leva à redução dos sinais de estresse e ansiedade, funcionando, possivelmente, como um antídoto para sentimentos depressivos.

Jamin, porém, faz uma ressalva. "Muitos dos estudos são feitos com pessoas em relacionamentos, não sexo casual", fala. Uma explicação apontada pela reportagem é que a forma casual pode vir com alguns estresses - por exemplo, transar com o ex pode dar sentimentos de tristeza e arrependimento.