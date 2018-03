FBF convoca eleição à presidência; candidato promete judicializar

Inscrições encerram nesta quinta-feira (29) e pleito já acontece na próxima terça (3)

O processo eleitoral na Federação Bahiana de Futebol (FBF) está oficialmente aberto. O edital de convocação para eleição do novo presidente foi publicado pela terceira vez no CORREIO nesta quarta-feira (28).

A eleição acontecerá já na próxima terça-feira (3), às 14h, no Hotel da Bahia, no Campo Grande. Ao todo, 146 entidades, entre clubes profissionais, ligas amadoras e um atleta profissional da primeira divisão do Baiano terão direito ao voto.

O Bahia, por ter sido campeão brasileiro, terá sete votos, segundo o estatuto da FBF. Já o Vitória, que foi vice-campeão brasileiro, terá cinco votos. As ligas amadoras terão direito a um voto e, se já tiverem sido campeãs do Intermunicipal, a mais um.

Os candidatos poderão se inscrever até esta quinta-feira (29), na sede da FBF, no Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves. Para concorrer, o candidato precisa ter a subscrição de pelo menos 30 entidades com poder de voto.

Em contato com o CORREIO, o atual presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, não confirmou se será candidato à reeleição. “Vou me juntar amanhã (quinta-feira) com minha equipe e decidir isso”, disse ele, que estava em viagem ao interior do estado, reunido com desportistas.

Outro pré-candidato declarado, Ademir Ismerim prometeu ao CORREIO judicializar o processo eleitoral: "Convocaram uma eleição em pleno feriado da Semana Santa, buscando, dessa forma, inviabilizar a disputa. Esse fato, por si só, é capaz de medir o desejo de se perpetuar no poder. Ante estes fatos, só nos resta ir bater às portas da justiça".