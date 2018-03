FBF garante árbitros de fora nas finais do Baianão

Jogos decisivos serão disputados nos dias 1º e 8 de abril

Os dois jogos da final do Campeonato Baiano, entre Bahia e Vitória, terão arbitragem de fora. A informação foi confirmada ontem, por Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Bahiana de Futebol. O jogo de ida será no dia 1º de abril, na Fonte Nova, e o de volta no dia 8, no Barradão.

De acordo com o dirigente, os responsáveis por conduzir o primeiro jogo serão conhecidos amanhã. “As duas partidas terão árbitros de fora. Os nomes serão divulgados na quinta. A Federação não vai buscar qualquer um, porque fazemos questão que seja árbitro Fifa. Vamos ver com a CBF quem está disponível”, disse ao CORREIO.

Outra confirmação é que não haverá o recurso de árbitro de vídeo nas finais. “Sobre o árbitro de vídeo, a Fifa não nos respondeu até agora. Isso demanda também várias tratativas técnicas, principalmente com quem vai fazer as magens. Como a Fifa não respondeu ainda, eu acho que não há mais tempo hábil para o jogo de domingo”, avaliou Ednaldo Rodrigues, que conversará com as diretorias de Bahia e Vitória para analisar se há possibilidade da tecnologia ser implantada no jogo de volta, no Barradão.

“É importante ter cuidado, para que não haja esse questionamento de ter só no segundo jogo. Se tiver tempo hábil, vou conversar com nossa diretoria e com os dois clubes para que a gente decida isso juntos. O assunto tem que ser tratado com cuidado, com isonomia”, concluiu.

Como fez melhor campanha geral no estadual até o momento, o Vitória tem a vantagem de jogar por dois empates ou dois resultados iguais.