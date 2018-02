Febre amarela: estimativa é vacinar 1,2 milhão de pessoas em Salvador

Capital é uma das 8 cidades baianas com dose fracionada a partir de segunda (19)

Mais de 1,2 milhão de moradores de Salvador precisam se proteger contra a febre amarela. A estimativa é da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que dará início, nesta segunda-feira (19), à campanha de vacinação com uso de doses fracionadas e padrão.

A ação visa ampliar a cobertura vacinal na capital e em mais outros sete municípios baianos, além de reduzir a população suscetível à patologia num curto espaço de tempo. A previsão para todo o estado é vacinar 3.362.802 de pessoas.

A dose fracionada será administrada em pessoas entre 2 e 59 anos que nunca foram imunizadas contra a doença. Crianças entre 9 meses e menores de 2 anos, pessoas com condições clínicas específicas (como pacientes com HIV/Aids) e viajantes internacionais (o viajante deverá apresentar o comprovante do deslocamento) continuarão a tomar a dose padrão do imunobiológico.

“Por conta de casos positivos confirmados de febre amarela em macacos no ano passado e o grande número de pessoas a se vacinar no munícipio, Salvador foi incorporada na estratégia da imunização fracionada pelo Ministério da Saúde. A dose fracionada tem eficácia garantida pelo menos por oito anos, por isso, após esse período, é necessário uma nova dose de reforço”, explicou a subcoordenadora de Doenças Imunopreviníveis de Salvador, Doiane Lemos.

Prazo

A campanha seguirá até 9 de março em Salvador - 24 de fevereiro (sábado) será o Dia D da estratégia, promovido para ampliar o acesso às doses para população.

A vacina estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas 126 unidades básicas da rede municipal.

O Ministério da Saúde alerta que a vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até 6 meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas. Para estes grupos, a orientação é que a pessoa busque ajuda médica, cujo profissional de saúde avaliará o benefício e o risco da vacinação, levando em conta o risco de eventos adversos.

Macacos capturados

Desde o início de janeiro até essa quinta-feira (15), 95 macacos foram capturados na capital baiana para realização de exames laboratoriais de detecção da febre amarela. Os materiais coletados dos animais em Salvador já foram encaminhados para o Laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro, referência nacional para esse tipo de análise, para investigação da causa dos óbitos.

Os primeiros dez materiais analisados pelo Fiocruz descartaram a presença do vírus da febre amarela nos animais capturados. As outras 85 amostras seguem sob análise. Em 2017, foram registrados 13 macacos com confirmação de febre amarela em Salvador.