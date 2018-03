Febre dos famosos: saiba tudo sobre faceta e lente de contato para os dentes

O CORREIO conversou com especialistas para esclarecer dúvidas sobre a nova onda; veja famosos que aderiram

Lançar moda não é difícil para personalidades como Neymar, Whindersson Nunes e Larissa Manoela. Seja youtuber, jogador de futebol ou atriz, diversos artistas e celebridades acabam sendo fonte de inspiração para muitas descobertas de novos estilos do público. Mas, desde 2015, eles conseguiram instalar uma febre que vai para muito além de algo que pode ser modificado de um dia para outro nos looks. A nova moda começou aparecendo nos rostos dos famosos americanos em 2013 e, após, deslanchou nas bocas dos brasileiros, até que foi atingindo uma gama de fãs e de ‘cidadãos comuns’ em 2017. George Clooney e Cristiano Ronaldo, Xuxa e Miley Cyrus... o que todos eles têm em comum? Um sorriso novo, alvo e alinhadíssimo.

A cantora norte-americana Miley Cyrus mudou drasticamente o seu sorriso após a utilização de facetas de porcelana

(Foto: Reproduções)

A mudança, que pode ser inclusa em todos os dentes de uma única boca, tem duas formas de acontecer. Trata-se da chamada lente de contato ou da faceta de porcelana. O sucesso das técnicas pode ser atestado pelo número cada vez maior de adeptos e também pela série de vídeos no estilo ‘antes e depois’ que circulam pelo Instagram.

O youtuber Whindersson Nunes repaginou o sorriso, mas é possível notar a diferença ao assistir seus vídeos antigos

(Foto: Reproduções)

A lista de piadas na internet sobre o novo estilo de sorriso só cresce. O próprio Whindersson, por exemplo, já brincou: “Esse povo agora fica com os dentes todos grudados e super brancos, parece aqueles dentes da Barbie, uma placa... dá pra ver que é falso!”. Mas nada disso retraiu os famosos e o público. A lista dos que mudaram os dentes é longa e continua a crescer. Nos internacionais, estão ainda nomes como Blake Lively, Demi Moore, Zac Efron e Hilary Duff, enquanto nos nacionais, mulheres como Nicole Bahls, Scheila Carvalho, Flávia Alessandra, Paolla Oliveira e Alessandra Ambrosio aderiram o novo formato. Veja fotos:



A atriz Demi Moore também não ficou de fora

(Foto: Reproduções)

A atriz brasileira Flávia Alessandra também aderiu um novo sorriso

(Foto: Reproduções)

A cantora e atriz Hilary Duff deu um 'up' no sorriso, mas não colocou a faceta em todos os dentes - alguns, só clareou

(Foto: Reproduções)

"Depois que Neymar fez, muita gente veio procurando um sorriso semelhante", conta o dentista Micael Ferraz

(Foto: Reproduções)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Para tirar dúvidas sobre a nova forma de dar um ‘tcham’ no rosto, o CORREIO conversou com dentistas conceituados da capital baiana para saber a diferença entre os procedimentos e esclarecer as principais dúvidas que ocorrem sobre a mudança dental. O Dr. Davi Ferraz, especialista na área, deixa claro que o primeiro importante passo é procurar um dentista especializado em Prótese e Estética. "O paciente pode trazer fotos de famosos que inspirem o sorriso que ele deseja e podemos seguir a inspiração para desenhar o novo formato que ele terá nos dentes, mas claro que, dependendo do formato de rosto de cada um, restrições ocorrem". Confira:

A atriz Larissa Manoela também ajustou os dentes com faceta de porcelana. Veja como eram os dentes da artista clicando aqui

(Foto: Divulgação)

Qual a diferença entre a lente e a faceta?

As facetas e as lentes de contato são feitas em porcelana e indicadas para serem coladas na frente do dente. O que diferencia uma da outra é a necessidade de desgaste dental e a espessura. As facetas requerem maior desgaste dos dentes, sendo indicadas para arcadas que possuem múltiplas restaurações, ou naquelas em que a cor esteja muito alterada, escurecida. Já as lentes de contato não requerem tanto preparo e chegam a ter somente 0,2 mm.



Qual a diferença da faceta e da lente para a resina?

A resistência, a durabilidade, a estabilidade e a cor são extremamente melhores na faceta e na lente. A resina sempre vai escurecer ao longo dos meses e precisa de manutenção, no mínimo, de seis em seis meses, além do risco de quebrarem com muito mais facilidade. A faceta ou a lente são produtos que duram de 5 a 10 anos sem necessidade de qualquer revisão e com uma rigidez muito maior para que as mordidas possam ser dadas firmemente.



Qualquer pessoa pode colocar a lente (ou a faceta)?

Não existe contraindicação. Mas depende do bom senso profissional. Se os dentes de uma pessoa jovem estão saudáveis e são ideais, é bom que ocorra o alerta do dentista, porque querendo ou não, há o risco do desgaste para encaixar o novo formato.



Falando em desgaste dos dentes... é sempre necessário ao colocar a faceta?

Tudo depende do estado do paciente. Quanto mais torto for o dente ou quanto mais a arcada for acentuada para frente, maior vai precisar ser o desgaste. Se a pessoa utiliza resina ou prótese, o desgaste vai precisar ser ainda maior.



Dá para consertar dentes tortos com a lente (ou a faceta)?

Sim. Mas depende do quão torto está o dente e de quantos dentes estão tortos. Em alguns casos, somente o aparelho pode resolver, principalmente se o dente estiver muito ‘virado’. Mas falhas entre os dentes e leves inclinações, podem ser resolvidas.



Ganha mais riscos de ter cárie?

A lente e a faceta são adaptadas nas bordas da gengiva, então é necessário o fio dental e a escovação diária (se antes já não ocorria). Porém, os cuidados são exatamente os mesmos dos indicados para uma saúde dental comum.



Dá para tirar?

É muito raro que seja possível fazer o encaixe da faceta ou da lente sem nenhum desgaste, ainda que seja pequeno, já que é um dos pontos úteis para uma boa fixação e para que os dentes finais não fiquem com uma espessura muito grosseira. Então, a depender do desgaste, pode ser um ato sem volta. Mas a pessoa pode trocar, mudar o formato da faceta ou lente... e é bem fácil dela saber no ‘teste drive’ - que acontece antes da colocação final - se ela quer de um jeito diferente.



Tem risco de causar bruxismo?

Não. Bruxismo é uma questão muscular. O que pode causar doenças semelhantes é a má colocação das facetas ou lentes. Caso o paciente sinta que está com os dentes de baixo encostando nos de cima, deve pontuar para que haja um ajuste, já que isso causa riscos de complicações.



Quanto custa?

Só o laboratório, que produz as facetas ou as lentes, cobra, por baixo, 600 reais. O dentista, além de cobrar pelo tempo e conhecimento obtido, ainda gasta muitos outros materiais para a colocação, o que causa uma soma que resulta, por baixo, em 1.500 reais para cada dente. Mas, dependendo da quantidade de dentes a serem modificados, um acordo de preço pode ocorrer.



Quem quiser que os dentes fiquem mais brancos, precisa clarear antes da colocação?

Sim. Se for colocar lentes, ainda mais, porque são mais finas e podem ficar mais escuras a depender da cor natural do dente referido. Mas, no caso de facetas, que são mais grossas, a frente dos dentes (que é a parte 'vista') pode ficar branca mesmo sem clarear os dentes naturais, porém, por trás, eles ficariam amarelados, além de ficarem diferente dos demais dentes da boca, então o ideal é que haja o clareamento anterior. São mais de 10 tons para escolha do paciente.



O dentista dá a dica: Se um paciente desejar, ele pode clarear todos os dentes e, depois, ajustar somente alguns com a faceta, o que fica mais em conta. Foi o que a Hilary Duff, por exemplo, fez. Porém, é necessário lembrar que a cor da faceta não muda com facilidade, já o clareamento pode precisar de retoques.



E se o caso for para consertar um dente só?

É possível colocar a faceta ou a lente, mas nesse caso, seria melhor a resina, já que o gasto é mais barato e a mudança é mais pontual. A faceta e a lente acabam criando uma modificação maior.



O dentista Micael Ferraz, especialista em Ordontondia e ATM, deixa claro que existem casos em que a colocação da lente de contato ou da porcelana é necessária por casos de saúde e não somente por estética. “Se dentes quebrarem e estiverem atrapalhando a mastigação, por exemplo, colocar a faceta é a forma mais segura de ajustar o problema”, afirma.



O doutor ainda pontua que existe um passo a passo rígido (que pode ser visto abaixo) a ser seguido para a colocação de ambos os formatos. “O dentista pode incluir mais etapas, mas não pode retirar nenhuma dessas basilares, caso contrário, o procedimento estará incompleto e incorreto”, alerta.



E a gengivoplastia, quando é necessária?

Em muitos casos, quem coloca a faceta ou a lente, faz um pacote com a gengivoplastia, mas ela só é necessária de fato, quando os dentes são pequenos e a gengiva, mais grossa, acaba aparecendo bastante no sorriso. Mas casos são relativos, o interessante é ouvir a opinião de mais de um especialista, até porque a faceta pode aumentar tamanhos de dentes.



Existem algumas cirurgias na área para quem desejar mexer nos tecidos também, como a gengivectomia, que faz essa redução gengival. O procedimento não deixa marcas ou cicatrizes e o paciente não encara grandes restrições para realizá-la. Confira o vídeo da youtuber Bruna Vieira, no qual relata sobre a gengivoplastia que fez:







FACETA OU LENTE: O PASSO A PASSO

1. Fazer uma consulta avaliativa. Nela, o dentista tira fotos e faz o pedido do exame radiográfico.

2. Após, em uma nova consulta, com uma equipe multidisciplinar, é feito um planejamento após a explicação do paciente sobre como deseja o novo sorriso. Nessa mesma consulta, deve ser dado o orçamento (que depende da quantidade de dentes a serem modificados).

3. No mesmo dia, deve acontecer a moldagem dos dentes, que vai ser levada para a criação do protótipo.

4. Acontece, então, uma nova consulta, na qual o paciente vai receber um ‘teste drive’, que é feito com um tipo de massa, a qual deixa os dentes no formato desejado (o teste é feito com outro produto - que não a porcelana).

5. Após o paciente gostar do formato final, outra moldagem é feita e enviada para o laboratório, para que sejam feitas as lentes ou facetas.

6. Uma consulta de finalização ocorre, para a colocação. O paciente precisa declarar se os dias com o ‘teste drive’ foram confortáveis e, então, os dentes são finalizados da maneira ideal.