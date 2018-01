Fechação: Anitta e Rihanna inspiram moda em uma laje de São Caetano

Ilana Pêpe, 26

Only Girl in the World (única garota no mundo, em inglês, nome de uma música do álbum Loud, que Rihanna lançou em 2010): é assim que se sente Ilana reinando na laje ao som do hit da cantora de Barbados. Com o visu típico da musa, ela arrasa com o casacão oversized da Forever 21 (R$ 139,90). O body sensual da The Finds (R$ 88) traz o duo do Verão, na melhor combinação do rosa com o vermelho. A minissaia metalizada da Forever 21 (R$ 119,90) injeta um ar futurista e fashion na produção. Os acessórios entram em cena para deixar o visu ainda mais lacrativo. Brincões Forever 21 (R$ 55,90), body chain da marca da própria Ilana (R$ 50) e sandália transparente da Melissa (R$ 190)