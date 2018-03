Fecomércio lança a nova agenda legislativa

Lançamento do documento nesta quarta-feira (28); Parlamentares participaram do encontro

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos Andrade, ao lado de parlamentares

O comércio baiano está atento aos 42 projetos de leis que estão em tramitação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa da Bahia e na Câmara de Vereadores de Salvador. No início da noite desta quarta-feira (28), a Fecomércio lançou a segunda edição da Agenda Política e Legislativa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia.

O documento informou o posicionamento da Federação a respeito das PLs que mais impactam no setor. O encontro reuniu parlamentares e representes de sindicatos na Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

A Agenda conta com proposições legislativas relacionadas às áreas econômicas, trabalhistas, consumeristas, tributárias e de meio ambiente. Para se ter ideia, o documento destaca várias PLs. Um deles é o que institui o Código de Defesa do Contribuinte, dos deputados estaduais Nelson Leal (PSL) e Pablo Barrozo (DEM); Outro projeto, também citado no documento, é o que pretende proibir o uso de sacos plásticos nos supermercados, de Marcell Moraes (PV).

Durante o lançamento, o presidente da Federação, Carlos de Souza Andrade, falou a participação da Fecomércio. "O nosso propósito é contribuir tecnicamente, mirando um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios e da geração do empregos. E a agenda, que é dirigida a parlamentares e empresários, também tem o foco de trazer o Brasil para o caminho do deselvolvivento", afirmou.



O presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel (PSD), também esteve no encontro. Na ocasião, ele citou um dos projetos da Alba. "Temos 27 projetos importantes tramitando nas comissões, incluindo, o da Defesa do Contribuintes", ressaltou. O documento conta com sete projetos federais e oito municipais.