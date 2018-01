Federer bate Cilic e conquista 20º Grand Slam na carreira

Suíço renovou o título do ano passado do Aberto da Austrália

Roger Federer levantou um troféu de Grand Slam pela 20ª vez em sua carreira neste domingo (28). O novo recorde veio com uma sofrida vitória sobre o croata Marin Cilic em cinco sets, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7), 6/3, 3/6 e 6/1, na final do Aberto da Austrália. O tenista suíço defendeu o título conquistado em 2017 e chegou ao 6º troféu em Melbourne, se igualando aos recordes do sérvio Novak Djokovic e do australiano Roy Emerson.

No total, o atual número dois do mundo ampliou o recorde de troféus de Grand Slam no masculino, de 19 para 20. Somente três mulheres superam esta incrível marca: a australiana Margaret Court (24), a americana Serena Williams (23) e a alemã Steffi Graf (22). De quebra, Federer aumentou a vantagem sobre o rival Rafael Nadal, que tem 16. Na Austrália, o suíço venceu também em 2004, 2006, 2007, 2010 e no ano passado.

A nova conquista destaca a longevidade do tenista recordista de Grand Slams no masculino. Aos 36 anos e 173 dias, ele é o segundo mais velho da Era Aberta a conquistar um torneio deste nível - está atrás apenas do australiano Ken Rosewall, campeão em Melbourne em 1972, aos 37 anos.

Para coroar todos estes números, Federer sofreu para conter a boa atuação do rival e as suas próprias oscilações em quadra, principalmente no segundo e no quarto sets. Exibindo grande forma no saque, o suíço soube controlar a parte mental após desperdiçar boas oportunidades em quase todos os sets e sacramentou o triunfo.