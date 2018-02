Feira Vegana acontece em Salvador neste fim de semana

Acontece neste fim de semana (3 e 4 de março) a Feira Vegana Salvador. O evento será no Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória. Além dos produtos livres de qualquer elemento de origem animal, serão realizadas palestras sobre o tema. A entrada é gratuita.

30 empreendimentos participarão da feira, fora as empresas alimentícias, também serão comercializados cosméticos e peças de roupa. Nenhum desses produtos são testados em animais. A Cooperativa RedeMoinho também estará presente com a feira orgânica de legumes, frutas e verduras frescas.



Para os pequenos que têm entre 5 e 10 anos, o evento reserva uma oficina de plantio de mudas. Para participar, é necessário que os responsáveis realizem inscrição prévia através do telefone (71) 3117-6994. Serão disponibilizadas 20 vagas.



Serviço:

O quê

Evento Sustentabilidade no MAB

Quando

Dia 3 e 4 de março, das 12h às 18h

Onde

No Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória

Quanto

Gratuito



Programação:

Feira Vegana, com vendas de produtos alimentícios, cosméticos e de vestuário

Feira orgânica (Cooperativa RedeMoinho)

Oficina de Plantio para crianças - sábado, às 14h30 (20 vagas, para crianças de 5 a 10 anos)

Palestras - domingo, às 16h

Sista Kátia (digital influencer e grafiteira) — "Veganismo popular x veganismo pop"

Andréa Biasin (advogada e doutoranda em Direito/UFBA) — "Direito animal, ética e sustentabilidade"