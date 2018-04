Feirão da JVF oferece apartamentos até R$ 30 mil mais baratos

FGTS de entrada, pisos e armários estão entre os atrativos ofertados pela incorporadora

Felice em Pituaçu está nas últimas unidades.

Economizar até R$ 30 mil na compra de um apartamento novo através do financiamento por poupança fixa é a principal promessa feita pela JVF aos clientes interessados em fechar negócio durante o 3º feirão realizado pela incorporadora, que vai acontecer desta sexta-feira (6) a domingo (8), no estande de vendas da empresa, localizado na rua Silveira Martins, no Cabula. As vantagens oferecidas na ocasião incluem ainda entrada com FGTS, piso em porcelanato e armários inclusos.

As unidades comercializadas são de quatro empreendimentos lançados pela incorporadora: o Felice, em Pituaçu, que possui apenas cinco apartamentos disponíveis; o Vivace, no Cabula VI, e o Allegri, no Cabula, ambos em fase de conclusão, e o Adorato, também no Cabula, lançamento que deve ser entregue em 2021 e conta, segundo a empresa, com uma projeção de valorização de 35% até a entrega das chaves.

“Entender o mercado e identificar suas demandas é a chave do nosso sucesso. Por isso o preço justo, produtos com qualidade e pontualidade na entrega seguem sendo foco dos nossos empreendimentos” - Juliana Oliveira, sócia da JVF.

Estrutura

Todos os empreendimentos contam com estrutura de lazer completa, que inclui academia, piscina, quadras de esportes e salões de jogos. No caso do Vivace, que tem entrega prevista para março de 2019, e do Allegri, que será entregue em outubro deste ano, o cliente que for ao feirão ainda leva da construtora o kit de armários e piso em porcelanato para a casa nova. “Entender o mercado e identificar suas demandas é a chave do nosso sucesso”, explica Juliana. “Por isso o preço justo, produtos com qualidade e pontualidade na entrega seguem sendo foco dos nossos empreendimentos”, diz Juliana Oliveira, uma das sócia da JVF.

A meta, segundo Juliana, é a de vender um total de 150 apartamentos no feirão. “Estamos apostando alto no nosso feirão, a nossa meta é emplacá-lo junto ao mercado imobiliário como um dos eventos que mais movimentem a economia do setor na cidade ”, afirma a empresária.

Conheça os empreendimentos disponíveis para o Feirão

Felice Últimas unidades em Pituaçu. Opções com 1 ou 2/4, com 75 e 90m² com varanda gourmet, vista para o mar e área de lazer com Spa, piscina com raia, quadra, academia, brinquedoteca, salões de jogos e festas. Preço R$ 430 mil.

Vivace Cabula IV. Opções com 2 e 3/4 com 57 m² e 66 m² com suíte, varanda e área de lazer com brinquedoteca, piscina, quadra, espaço gourmet, playground e salões de festas e jogos. Entrega prevista para março de 2019. De R$ 250 mil a R$ 320 mil.

Allegri No Cabula. Opções de 2 e 3/4 com 57 m² e 66 m². Área de lazer com praça, academia, piscina, quadra, salões de jogos e festas, espaço pilates e gourmet. Entrega prevista para outubro de 2018. Preços entre R$ 325 mil e R$ 360 mil.

Adorato Lançamento no Cabula. Opções de 2 e 3/4 com apartamentos de 49 m², 52 m², 55 m² e 60 m². Área de lazer com piscina, quadra, academia, salão de jogos e espaço gourmet. Previsão de entrega para agosto de 2021. De R$ 240 mil a R$ 320 mil.