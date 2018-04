Feirão de seminovos na Paralela tem descontos de até R$ 5 mil

Evento de hoje a domingo deve movimentar R$ 5 milhões em negócios

Começa nesta sexta-feira (13) e vai até domingo o 7º Feirão Duelo dos Seminovos, que será realizado no estacionamento do Hipermercado Extra - Paralela. Realizado pela Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), o feirão vai oferecer veículos nacionais e importados com valores que variam de R$ 19,9 mil a R$ 150 mil e descontos de até 5 mil reais.

Segundo a organização, os clientes vão poder barganhar também benefícios como: maior valorização na troca de um carro usado por um seminovo, troca com troco, entrada no cartão de crédito, transferência de propriedade, IPVA 2018 pago e até mesmo tanque cheio grátis.

O evento é patrocinado pela Santander Financiamento, que estará de plantão no feirão em um estande para relizar as operações de financiamento dos veículos, com taxas de juros começando em 0,99% a.m. Os clientes também terão uma carência de até 60 dias para pagar a primeira parcela do financiamento.

A produção estima movimentação de R$ 5 milhões em negócios nesta que é a primeira edição do Feirão Duelo dos Seminovos do ano. Nas seis edições de outros anos, todas as metas de negócio e visitação foram alcançadas.

LOJAS PARTICIPANTES DO FEIRÃO DUELO DOS SEMINOVOS 7

• AUTO NÍVEL VEICULOS

• AVANT VEÍCULOS

• ANDRADE VEÍCULOS

• BAHIA PRIME VEÍCULO

• BAHIA VIP VEÍCULOS

• DIOR MULTIMARCAS

• FLEX VEICULOS

• MAYAN VEICULOS

• MASTERCAR VEÍCULOS

• MILAR VEICULOS

• OPÇÃO VEICULOS

• PINHEIRO VEÍCULO

• WM VEÍCULOS

• SALVADOR AUTOMÓVEIS

• TRIGO CAR



SERVIÇO:

Feirão Duelo dos Seminovos

Quando: dias 13 e 14, das 08 às 19h e dia 15 das 9h às 18h

Local: Hipermercado Extra, na Avenida Paralela

Entrada gratuita