Feiras ao ar livre oferecem lazer pra família no fim de semana

Boa Praça acontece na Pituba, enquanto Feira da Cidade em Stella Maris

Quem está em busca de uma programação gratuita para toda a família conta com duas opções neste fim de semana: A Feira da Cidade e a Boa Praça.



Gastronomia, música e atividades para as crianças em espaços ao ar livre é o que o público encontra nos dois eventos que acontecem, respectivamente, em frente ao Grand Hotel Stella Maris e na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba.



Entre as atrações da Feira da Cidade, está o Cortejo Afro, que se apresenta no domingo, às 16h. Já a Feira Boa Praça conta com apresentações da banda Adão Negro, amanhã, às 18h, Alexey Martinez, no domingo, às 18h, o palhaço Alê Casali, amanhã e domingo, às 15h30, e recreação infantil, domingo, às 10h.