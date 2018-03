Feriadão para o empresário se qualificar: são 188 cursos gratuitos na internet

Empreendedores podem aproveitar a Semana Santa para melhorar a gestão dos seus negócios com qualificação em áreas como marketing, precificação e finanças

Semana Santa chegando e o tempo livre pode ser uma boa oportunidade para o empreendedor se qualificar sem precisar nem sair de casa. Pensando nisso, o CORREIO listou cinco plataformas que ofertam, ao todo, 188 cursos online para ajudar o pequeno empresário a prosperar no seu negócio. Entre as opções há qualificação na área de gestão, marketing, precificação, finanças, apresentação do produto e até mesmo idiomas. E todos são gratuitos.

A maioria deles - cerca de 80 - está concentrada na plataforma de educação a distância do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Segundo a analista técnica do órgão na Bahia Cristiane Serra, entre os cursos mais buscados está o de Atendimento ao Cliente. De março de 2017 para cá foram 28.187 alunos inscritos. “Hoje em dia, quem não se atualiza é engolido pelo mercado”, destaca.

O empreendedor também pode contar com a plataforma de cursos online do Santander Negócios e Empresas. A qualificação ofertada pelo banco se estende ainda para workshops presenciais. Segundo o superintendente executivo do segmento Negócios e Empresas do banco, Alexandre Teixeira de Araújo, estão previstos 30 eventos de capacitação na Bahia. “Melhorar a gestão é tão importante quanto você ter uma boa oferta financeira de crédito. O projeto é um complemento dessa oferta”.

Outra empresa que montou uma escola online para quem tem o seu negócio é o Assaí Atacadista. Os 12 cursos estão à disposição, sobretudo, de pequenos e micro empreendedores do ramo de alimentação – público que corresponde a 50% dos seus clientes. “O curso mais acessado na Bahia é dentro do perfil de quem vende por encomenda. Aí você tem muita gente que decidiu empreender por necessidade por conta da crise e do desemprego”, pontua o diretor de sustentabilidade do Assaí, Fabio Lavezo.





APRENDIZADO CONSTANTE

Nino Leal e Ivã Rastele, proprietários da Stofart comentam a importância da qualificação empresarial:

"Eu e meu sócio Ivã já participamos de uns dez cursos ou mais, sabe? O curso de formação de preço que fiz na plataforma do Sebrae, por exemplo, foi muito importante para a gestão da Stofart. Nós ficávamos nos degladiando com outro profissional pelo melhor preço para ganhar o serviço e acabávamos tomando prejuízo. O curso ajudou a ter essa base e agregar valor ao produto. No momento, eu estou terminando agora outro sobre plataformas digitais. Estamos pensando em operar no e-commerce. Temos o site da empresa, mas queremos planejar bem como partir para as vendas online", afirma Nino.





CAPACITAÇÃO ONLINE

1. Sebrae O portal de educação a distância do Sebrae conta com 80 opções de cursos além de podcasts, books e vídeos. www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead

Santander São 45 cursos disponíveis gratuitamente, entre eles, o de idiomas. www.santandernegocioseempresas.com.br/desenvolvimento/cursosonline

Assaí Atacadista A Academia tem cursos de qualificação voltados, principalmente, para os empresários do ramo de alimentação. www.academiaassai.com.br

Serasa O site indica uma carteira de cursos de acordo com o negócio. www.serasaempreendedor.com.br

Endeavor O instituto conta com opções de curso online, minicursos por e-mail e disponibiliza também e-books. endeavor.org.br