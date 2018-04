Feriado da Semana Santa tem queda no número de acidentes este ano

Número de acidentes e óbitos foi menor que em 2017

O feriado da Semana Santa foi mais seguro nas estradas da Bahia que na Páscoa de 2017. Nos quatro dias de trabalho das Polícias Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), foram registrados 79 acidentes com 14 mortes no estado.

Segundo a PRF, o número total de acidentes no feriadão da Semana Santa caiu 30% em relação a 2017 - este ano, foram 48 ocorrências contra 69 no ano passado. A redução foi mais discreta nas rodovias estaduais: 35 acidentes foram contabilizados, uma redução de 26% comparando com o ano passado.

Os acidentes graves nas rodovias federais também apresentaram redução, passando de 18 em 2017 para 15 em 2018, uma diminuição de 17%.

No total, o número total de óbitos decorrentes dos acidentes nas rodovias federais e estaduais também reduziu, passando de 15 no ano passado para 14 em 2018 - a redução nas rodovias estaduais foi de 33% e nas federais houve aumento de 11%, passando de 9 para 10 óbitos.

Além das vítimas fatais, os acidentes registrados nas estaduais envolveram 16 vítimas com ferimentos leves, cinco vítimas com ferimentos graves. Nas rodovias federais que cortam o estado, 47 pessoas se feriram em acidentes em 2018 contra 58 em 2017.

Bafômetro

A PRF fiscalizou 6.446 veículos e 6.038 pessoas. Nas estradas federais, 2.077 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Dentre esses, 43 foram flagrados sob efeito de álcool. Além disso, 151 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, 31 por transportarem crianças sem cadeirinha e 31 motociclistas foram flagrados sem capacete.

O excesso de velocidade, a infração mais comum observada pela PRF, foi registrado 4.064 vezes, enquanto as ultrapassagens indevidas foram flagradas 666 vezes.

As equipes da Polícia Militar abordaram 6.005 pessoas e 3.190 veículos nas estradas estaduais, o que resultou em registro de 343 multas, além do recolhimento de 22 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL) e quatro Carteiras Nacional de Habilitação (CNH). Não houve registro de condutor embriagado.