Fernando Miguel: 'Não foi pênalti. Vinícius joga a perna em mim'

Goleiro rubro-negro reclama do lance que gerou o segundo gol do Bahia

O goleiro Fernando Miguel, que voltou ao time titular do Vitória no clássico Ba-Vi deste domingo (1º), após uma contusão na coxa, reclamou muito da marcação do pênalti que resultou no segundo gol do Bahia. O tricolor venceu o jogo por 2x1.

“O que vocês acham, foi pênalti? Já foi falado na imprensa toda, por quem tem as imagens, não foi pênalti, pô. Vinícius pega e simula. Ele bota a perna, eu travo na jogada, ele joga a perna em cima de mim. Não foi pênalti e, se pegar a imagem, fica muito evidente que não foi”, disse o goleiro rubro-negro.

Na cobrança da penalidade, o mesmo Vinícius marcou o gol do triunfo que deu ao Bahia a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta, dia 8, no Barradão. Como o Vitória fez melhor campanha ao longo do estadual, qualquer triunfo é suficiente para o Leão erguer a taça.

Fernando Miguel falou também sobre a qualidade da partida, bem diferente do primeiro clássico do ano, marcado por nove expulsões e fim antecipado porque o Vitória ficou com jogadores insuficientes em campo.

“Acho que foi um jogo bem jogado, as duas equipes o tempo todo buscando o gol do adversário. Foi um jogo franco e aberto o tempo todo. Poderia ter sido 2x2, 3x2, 3x1. E a decisão fica completamente aberta para o jogo no Barradão”, analisa o camisa 1.