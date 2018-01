Ferries operam 24 horas em operação de volta do réveillon

Para atender ao grande fluxo de pessoas que voltam a Salvador depois de curtirem o réveillon em Vera Cruz estarão disponíveis as sete embarcações do ferry boat, com saída a cada 30 minutos do Terminal de Bom Despacho e funcionamento 24 horas, a partir desta segunda-feira (1) até o fim da operação, na quarta-feira (3). De acordo com a Internacional Marítima, concessionária que administra o sistema, mais de 393 mil passageiros e 64 mil veículos utilizaram o serviço entre o Natal e Ano Novo.

Segundo a empresa, estão em operação os ferries: Juracy Magalhães Jr., Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo e Anna Nery.

Bilheteria

A passagem para pedestre pode ser comprada em dinheiro nos dois terminais. Também foram disponibilizados totens de autoatendimento para recarga dos cartões Ferry Card e Tarifa Social. O passageiro tem ainda a opção de comprar o bilhete com o cartão recarregável para o próximo horário de viagem. A Internacional Travessias recomenda que os passageiros cheguem com antecedência ao horário da viagem.

Vagas

Para o motorista que deseja agendar um horário de viagem, é necessário acessar o site da administradora dos terminais. O pagamento é feito com cartões de débito e crédito. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência. Entre os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro foram disponibilizadas 450 novas vagas para hora marcada.

Os passageiros podem entrar em contato com a Internacional Travessias através do número 0800 028 2723, disponível de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Também está disponível o WhatsApp (71) 99942-4175 da empresa para esclarececimento de dúvidas, com funcionamento 24 horas.