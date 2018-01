Ferry apura participação de funcionários em esquema para 'furar' filas

Denúncia foi publicada pelo CORREIO no retorno da festa de Ano-Novo

Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO

A empresa que administra o sistema Ferry-Boat divulgou nota informando que apura denúncia sobre a facilitação por parte de funcionários do sistema para que, depois do pagamento de R$25 a intermediários, usuários pudessem "furar fila" durante o retorno das festas de fim de ano. A denúncia foi publicada na seção "Textão" do CORREIO, que republicou relato postado nas redes sociais do repórter Alexandre Lyrio.

No seu relato, Lyrio narra que esperou mais de cinco horas na fila até embarcar e compara o tratamento dado aos usuários a de um rebanho bovino. Ele também denunciou que intermediários ofereciam a facilidade de embarcar sem pegar fila por R$ 25. Esses intermediários juntavam grupos entre cinco e dez pessoas dispostas a pagar. O dinheiro de todos era recolhido e, depois de uma conversa com um funcionário envolvido no esquema, "levas e mais levas de passageiros entravam por uma passagem lateral, alguns metros distante da fila principal".

Leia a nota da Internacional Travessias na íntegra:

Nota resposta

Em atenção ao relato publicado pelo Correio, em 03/01/2018 - “Ferry Boat ou Ferry Boi?” – a Internacional Travessias Salvador, administradora do Sistema Ferry-Boat, informa que está apurando a informação para tomar as tratativas necessárias. A empresa enfatiza seu máximo respeito a todos os clientes, e reitera que não compactua com tais atitudes, absolutamente indevidas.

Para atender a grande demanda ocasionada pelas festas de Natal e Réveillon (mais de 453 mil pessoas já transitaram entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho desde o início desta operação, tendo, ainda nesta sexta-feira, uma intensa movimentação no terminal da Ilha de Itaparica), a administração buscou o apoio das Polícias Rodoviária, Militar e Civil, entre outros órgãos de fiscalização como a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, importantes para a prestação de um atendimento mais seguro.

Atenciosamente,

Internacional Travessias Salvador