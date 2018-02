Ferry-boat tem espera de até 3 horas na manhã deste sábado (10)

De acordo com a Internacional Travessias, sete embarcações operam com saída a cada 30 minutos

Quem deseja fugir da folia carnavelesca de Salvador e se abrigar na Ilha de Itaparica vai precisar de um pouco de paciência. O movimento é intenso na manhã deste sábado (10) no terminal do ferry-boat, em São Joaquim. De acordo com a Internacional Travessias, empresa que administra o serviço, sete embarcações operam com saída a cada 30 minutos, mas a espera de embarque para veículos é de três horas.

Já para os pedestres, a espera na fila é de duas horas. Ainda de acordo com a Interncional Travessias, expectativa é de que 246 mil passageiros e mais de 37 mil veículos utilizem o serviço marítimo de travessia durante o período do Carnaval.

Lanchas

O fluxo é intenso também no Terminal Náutico de Salvador, onde saem as lanchas para a localidade de Mar Grande, município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos (Astramab), o sistema está operando desde às 5h em excelentes condições de navegação na Baía de Todos os Santos.

A espera é na fila é de 30 minutos. As embarcações estão fazendo o percurso da travessia entre Salvador e Mar Grande (12 Km) em tempo médio de 40 minutos. Segundo a Astramab, a expectativa é de que 12 mil pessoas façam a travessia em cada dia do Carnaval.