Ferry Rio Paraguaçu volta a funcionar, mas espera passa de 2h em Bom Despacho

Movimento em Terminal de São Joaquim é tranquilo

A volta do feriadão da Semana Santa ainda causa transtornos para quem está voltando pelo Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, para Salvador. Apesar de o Ferry Rio Paraguaçu ter voltado a funcionar, o tempo de espera ainda é de cerca de 2h30 para carros e pedestres.

A embarcação tinha parado de funcionar na noite deste domingo (1º). Já quem sai do Terminal de São Joaquim encontra movimento tranquilo.

Cinco embarcações fazem a travessia de hora em hora entre o Terminal Marítimo de Bom Despacho e o de São Joaquim, e vice-versa: Juracy Magalhães Jr., Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares e Rio Paraguaçu.

Além das travessias regulares, estão sendo realizadas algumas viagens extras.

Passagens

A passagem para pedestre é adquirida em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito, exceto American Express. Também são disponibilizados totens de autoatendimento para recarga do cartão Ferry Card e Tarifa Social, além do acesso à catraca para pessoas que possuem o cartão recarregável.

Em razão da capacidade de atendimento das embarcações, é importante chegar com alguma antecedência ao horário pretendido, de acordo com a concessionária.

O terminal conta com sistema eletrônico que encerra o acesso de pedestres e veículos sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo aos condutores de veículos é necessário acessar o site portalsits.internacionaltravessias.com.br. O pagamento para esta modalidade é feito com cartões de débito ou crédito. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.