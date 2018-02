Festa de Iemanjá terá wi-fi gratuito no Rio Vermelho nesta sexta (2)

Veja como se conectar; entrega de presentes já pode ser feita e registrada

Quem fizer selfies na festa de Iemanjá poderá economizar seu pacote de dados e usar Wi-Fi gratuito. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Salvador, através da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), vai disponibilizar rede de wi-fi gratuita na Festa de Iemanjá, que acontece nesta sexta-feira (2).

Quatro pontos do bairro do Rio Vermelho contarão com internet por meio da rede #CONECTA_SALVADOR: o deck da praia da Paciência, a Casa de Iemanjá, a região da quadra de esporte e o Largo da Mariquita.

Além disso, os veículos de comunicação terão à disposição a rede #COGEL_IMPRENSA, com senha fornecida pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom). Os órgãos da Prefeitura utilizarão a rede #COGEL_CORPORATIVO.

Na quarta-feira (31), o diretor-presidente da Cogel, Alberto Braga, afirmou que a conectividade representa uma ferramenta importante de fomento ao turismo, “que é um dos principais atrativos econômico de Salvador”.

Ainda segundo Braga, o wi-fi gratuito visa ainda a inclusão social e digital das pessoas. A festa de Iemanjá contará ainda com câmeras, instaladas pela Cogel, para monitorar o ordenamento e dar apoio técnico às secretarias de Ordem Pública (Semop) e de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), além da Guarda Civil Municipal (GCM).

Caramanchão aberto

As homenagens à rainha do mar já começaram. Desde a manhã desta quinta (1º), já é possível reverenciar Iemanjá. Às 7h, o Caramanchão (barraco feito de madeira e palha para abrigar os balaios) abriu e devotos antecipam a entrega das oferendas . Os presentes estão sendo depositados ao lado da Colônia de Pesca Z1, próximo ao Largo de Santana.

A programação oficial da festa começara às 5h da sexta-feira (2), com alvorada de fogos de artifício marcando a chegada do presente principal – ainda mantido em segredo pela Colônia de Pescadores Z1, responsável pela programação. A procissão para a entrega do presente principal e dos cerca de 600 balaios dos milhares de devotos será às 15h30.

O encerramento da festa religiosa acontece às 18h, mas a parte profana deve terminar por volta de 22h, quando os equipamentos sonoros começarão a ser desligados. A festa é uma das principais manifestações com origem nas religiões de matriz africana na capital baiana. Os festejos têm o apoio da Prefeitura, na programação cultural e na oferta de serviços municipais.

O presente

E qual será o grande presente que a orixá receberá? A revelação do segredo só chegará com os primeiros raios de sol do dia 2 de Fevereiro. Para ser mais preciso, às 4h desta sexta-feira (2), dia de Iemanjá. Antes disso, nem adianta tentar arrancar qualquer pista que seja com os cerca de 2 mil pescadores associados à Colônia Z1 do bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Eles são firmes na resposta, e não dão brechas para forasteiros, e sobretudo jornalistas que querem saber qual será a oferenda à Rainha do Mar. "Por sinal, eu sei, mas não posso sair distribuindo por aí", acoberta o pescador Jorge Amorim, o Azul, 72 anos.

A tradição de manter em segredo o que será oferecido a Iemanjá, conta os pescadores mais antigos, se arrasta durante décadas, desde início do século passado, afirmam eles sem muita precisão. O pesquisador e historiador Nelson Cadena, por sua vez, arrisca uma resposta mais acertada. De acordo com ele, o ato de presentear o orixá já acontecia por volta de 1860, em outro bairro distante do Rio Vermelho. Manter em segredo o mimo chega à medida que a festa toma corpo.

A cerimônia acontecia de forma mais discreta e simples em uma praia do Monte Serrat, na Cidade Baixa, onde apenas o povo de santo depositava os balaios nas águas da Península Itapagipana. Já no início do século 20, entre 1918 e 1924, no Rio Vermelho, é que os pescadores e meia dúzia de agregados começaram a presentar Iemanjá.

Os pescadores Vavá, 76 anos; Azul, 72; e Manteiga, 81, cuidam dos preparativos da festa na sede da Colônia Z1 (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Os primórdios da festa

Mas a festa, é importante deixar claro, estava longe de ser a que conhecemos hoje. Relatos de três pescadores a jornais da época ajudam a entender como a as comemorações foram construídas ao longo dos anos. Inclusive, nesse período, nem a própria festa era dedicada ao orixá. Até o final da década de 50, a homenageada era Nossa Senhora de Santana.

"Isso foi através de entrevistas a jornais, em 1970 e 76, e uma outra encontrada na Biblioteca Juracy Magalhães. Esse presente era meio clandestino, não era uma coisa como é hoje. Não era, por exemplo, a festa principal. Era uma coisa mais reservada do povo de santo, com algumas pessoas que se aproximavam", explica Cadena.

Nesse período algum pescador teve a ideia de colocar em uma caixa de papelão uma boneca de plástico e, ao seu lado, um perfume. É o primeiro registro que se tem de algo comparado à oferenda atual. Por sugestão da mãe de Santo Julia Bugã, os pescadores começaram a produzir com mais esmero os mimos para Iemanjá, que à época era chamada de Rainha das Águas - ela passa a ser chamada de Iemanjá com mais frequência, ainda de acordo com Cadena, depois das obras de Dorival Caymmi e Jorge Amado.

"Ao longo desses anos, eles (pescadores) foram contratando artistas plásticos populares. Um dos artistas, por exemplo, foi Nelson Maleiro, um carnavalesco, performático que, uma vez, produziu uma coroa que piscava. E os presentes são todos ligados ao mar, como golfinhos, estrelas do mar, baleias...", afirma o historiador.

Respeito

Só quem conhece a imensidão do mar, além povo de santo, é capaz de explicar tanto respeito que se tem pela Rainha das Águas. A maioria dos pescadores não se atreve a entrar em alto mar, mesmo com a maré mansa, sem antes pedir proteção e licença à dona da casa. Muitos, aliás - como o próprio Azul, do ínicio desta reportagem -, não navegam o barco sem antes agradá-la.

"Se eu fosse um leigo no assunto, sim, claro, eu entrava sem dar o presente, mas como eu sou entendido....", brinca Azul.

Seu colega de profissão, o pescador Joaquim Manoel, o Manteiga, 81, um dos mais velhos da colônia, não só respeita, como conheceu alguém que esteve frente a frente com Iemanjá. Para os mais incrédulos ele assegura que não é mais uma de tantas histórias fantasiosas que surgem ali, entre uma jogada de rede e uma dose de aguardente.

"Diz ele que estava pescando, quando viu uma moça cantando. Uma moça de cabelo liso, daqui pra cima - tronco - peitos, de gente. Daqui pra baixo - pernas - peixe. Eu tinha 17 pra 18 anos, quando ele me disse isso, aqui mesmo nessa casa (colônia). O olho dele chegou a brilhar", narra Manteiga.

Ritual

Mas a anfitriã da festa não pode receber qualquer agrado. Vaidosa e exigente, ela também participa da produção dos festejos por intermédio de uma mãe de santo. Nesse caso, Mãe Jacira de Obaluaê, do Terreiro Ilê Axé Jibayê, que há dois substitui Mãe Aice de Oxóssi, do terreiro de Odé Mirim, morta no ano passado, aos 82 anos.

É Mãe Jacira que é a responsável pelo jogo dos búzios. É nele que Iemanjá decide qual será o presente, entre as opções oferecidas pela própria mãe. "Coloca à disposição dela, a escolha, algumas coisas que faz parte da vida do pescador, do convivio do mar e ela (Iemanjá) nos diz o que é mais apropriado. Ela já fez a sua escolha, como em todos os anos", conta.

Mãe Jacira de Obaluaê é quem dá a última palavra sobre presente especial (Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO)

Ano passado, por exemplo, o regalo foi uma imagem de Iemanjá, mas também já teve tartarugas, pentes e coroas, todos produzidos por artistas plásticos.

Inclusive foi através do jogo que Mãe Jacira recebeu a permissão de preparar a festa e substituir Mãe Aice. A troca, à época, causou um certo "desconforto" já que, segundo os pescadores, era unânime entre eles a vontade de que Mãe Aice continuasse à frente dos preparativos.